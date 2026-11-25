Marc Marquez ce l’ha fatta: decimo titolo iridato, ottavo in classe regina come solo e soltanto Giacomo Agostini prima di lui.

Secondo consecutivo in tuta Ducati, al termine di una stagione in cui ha dovuto rincorrere tutti e tanto. I problemi di setup ad inizio anno, l’infortunio al piede a Le Mans e un’Aprilia velocissima. A trentatré anni lo spagnolo ha definitivamente switchato la propria condizione di Fenomeno delle due ruote, più equilibrata e meno istintiva rispetto al passato.

Marc Marquez ha fatto la storia

Marquez è riuscito a riscrivere il proprio destino. È sopravvissuto al naufragio tecnico della Honda, ma non meno ha trovato la forza per reagire al calvario fisico che dalla caduta di Jerez, nel 2020, lo ha segnato. Quattro operazioni in meno di due anni per ricomporre l’omero del braccio destro, i problemi di diplopia, la frattura alla mano nel 2023 e l’intervento alla spalla ad ottobre 2025. Marc è passato dal cowboy sfrontato degli inizi, a fenice indistruttibile capace di risorgere dalle proprie ceneri. Nonostante tutto questo, tante, troppe, persone ancora oggi continuano a confinarne il giudizio nel dualismo avuto con Rossi, nell’episodio di Sepang e sull’infuocato finale di stagione del 2015.

Chi vi scrive è un “rossiano” devoto e non meno convinto che Valentino rappresenti una delle stelle, comete, più luminose del firmamento sportivo italiano. Un protagonista del nostro tempo in grado di trascinare, tecnicamente e comunicativamente, il motomondiale in una nuova dimensione. Tuttavia, pretendere e pensare che non sarebbe arrivato nessuno a migliorare quanto mostrato da Valentino era un’utopia rischiosa da valutare. Rinnegarne la grandezza, per una campanilistica questione di tifo, un errore enorme. Rossi e Marquez, due protagonisti che la nostra generazione ha avuto il privilegio di raccontare e respirare, limitarne la narrazione con ingenerose, a distanza di anni anche patetiche, discussioni da social è un’attività che non riusciamo e non riusciremo mai ad accettare.

Filippo Gherardi