LIVE Champions League, il martedì sera vede coinvolti il Como e il Napoli, la prima delle due serate che comporranno la quinta giornata nella massima competizione europea. Situazioni assolutamente diverse per Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri: al Sinigaglia arriva l’AEK Atene con una tifoseria caldissima, che ha infiammato in queste ultime ore la città di Como. Fabregas cerca la quarta vittoria nelle prime 5 partite che aumenterebbe ulteriormente le possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale, dopo il roboante e storico successo esterno contro il Lens: in Francia terminò 1-9 per il Como con tripletta di Douvikas.

Piove sul bagnato, in contesto europeo naturalmente, per il Napoli che ha a suo svantaggio il fatto di essersi complicato da solo il girone: impietosa la classifica, solo una vittoria e 27° posto. Allegri cerca i 3 punti su un terreno che definire ostico sarebbe riduttivo: 3 sconfitte, però, nelle ultime 5 partite di Premier League per il Manchester City che vede più lontana la vetta, occupata dall’Arsenal. Diversa invece la situazione in Champions: 3 vittorie su 4, Maresca vuole confermarsi nelle prime 8 del girone unico, per evitare altre due insidiose partite nei playoff.

Calcio d’inizio alle ore 21, di seguito le ultime sulle probabili formazioni da Manchester e da Como.

LIVE Champions League, Manchester City – Napoli e Como – AEK Atene

47′: Finisce il primo tempo anche da Como: ultima “azione” è stata l’avanzata di Rota sulla sinistra, arriva la chiusura precisa e puntuale di Ramon che si prende i meritati applausi dei tifosi.

45′: 2′ di recupero al Sinigaglia.

45′: Da Manchester, senza recupero si va negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0. Si continua a giocare a Como.

45′: Da un portiere all’altro, gigante doppia parata anche di Sanchez che tiene inviolata, per il momento, la sua porta. Doppio grande intervento su Gacinovic, il Sinigaglia applaude per il gesto tecnico.

44′: Paratona di Donnarumma! Puro istinto e grande riflesso del portiere azzurro sul colpo di testa da palla inattiva di Beukema. Il difensore olandese aveva anticipato O’Reilly, ma l’ex Psg gli dice di no!

40′: Gacinovic si avvicina minaccioso verso la trequarti e scarica la conclusione: centralissima, nessun problema per Sànchez.

39′: Da Manchester, il Napoli cerca di sfruttare la difesa altissima del City. Politano finta su O’Reilly e arriva al cross, McTominay tutto solo non riesce ad impattare bene di testa, poi Bouaddi sbilanciato da Hojlund. Tuttavia, iniziale posizione di off-side di McTominay a rendere vana tutta l’azione.

36′: Giallo per Razvan Marin, reo di aver impedito la ripartenza di Nico Paz, che si era girato benissimo con un primo controllo fantastico.

34′: Ci prova anche Jacobo Ramon di testa con il terzo tempo, un’altra specialità per il Como. Il difensore spagnolo anticipa Relvas ma non inquadra la porta difesa da Strakosha.

32′: Ripartenza dell’AEK condotta da Majer: Ramon e Chalobah bravissimi a mandare Jovic in fuorigioco, e quando Majer era pronto a verticalizzare sulla destra, viene chiuso da Milla e Perrone.

29′: Lucas Da Cunha sbaglia! Il sinistro del capitano del Como si spegne sul fondo, non riesce a girare abbastanza, per la disperazione del centrocampista francese, che viene subito alzato dai suoi compagni. Un errore tecnico molto strano.

28′: Calcio di rigore per il Como! Penalty conquistato da Valle: il terzino prima tenta il cross rasoterra per Douvikas, poi si fionda letteralmente sulla ribattuta e viene steso da Majer. Rigore solare.

29′: Anderson cerca l’imbucata per Enzo Fernandez: palla troppo lunga, raccoglie Milinkovic.

27′: McTominay cerca Hojlund con l’unico spazio a disposizione lasciato dalla difesa inglese: il danese arriva con il passo lungo e calcia forte, una via di mezzo tra cross e tiro in porta. Blocca Donnarumma.

26′: 1 vs 1 tra Olivera e Bouaddi: incrocio tra gambe, il difensore uruguagio del Napoli conquista punizione.

22′: A Como: l’AEK si fa vedere in avanti e conquista l’angolo. Cross di Marin, esce Sanchez sicuro in presa.

22′: Punizione per il City da posizione laterale: Enzo Fernandez batte forte ma corto sul primo palo, Gilmour respinge di destro.

18′: A Manchester, gigante occasione per il City. Gli uomini di Maresca chiedono il penalty dopo il sospetto abbraccio tra Rrahmani e Haaland, la palla finisce ad altezza d’area di rigore con Allian Elias il più lesto a tentare la coordinazione. La difesa del Napoli erige un vero muro davanti a Milinkovic.

15′: Ripartenza del Como con Valle che cerca Nico Paz: l’argentino ha davanti a sè un’autostrada ma viene spalleggiato di fisico da Rota. Arriva a tu per tu con Strakosha ma si allunga troppo la palla e non riesce a battere in porta. Si era, però, aiutato con una gomitata sul diretto avversario: tra i fischi del Sinigaglia, arriva il primo giallo della partita. Cartellino molto generoso.

12′: Grande pressione del Como che sta chiudendo l’AEk nella propria metà campo: Baturina riceve palla da Valle e potrebbe anche tentare la conclusione ma preferisce fintare sul sinistro. Perde il tempismo giusto, e qui è Majer che gli devia la battuta a rete.

11′: Ecco la verticalità del Como: grande specialità della casa con la giocata in profondità di Paz per Douvikas che, in estirada, cerca di anticipare Strakosha, chiuso in angolo da Relvas.

11′: Grandissima scodellata di Nico Paz per Douvikas alle spalle della difesa greca: l’attaccante del Como, però, non riesce a superare Relvas. Poi Valle commette fallo su Vitalis.

9′: Grande inserimento di McTominay in area di rigore: lo scozzese arriva alla conclusione dopo un paio di finte, ma Anderson e Guehi gli sporcano il tiro in calcio d’angolo.

7′: Occasione per il Napoli! Punizione calciata bene, in modo teso, da De Bruyne a cercare McTominay sul secondo palo. Lo scozzese riesce solo a sfiorare la palla, forse anche infastidito dal movimento difensivo di Anderson che cercava di anticiparlo.

6′: Tentata combinazione su calcio d’angolo tra Anderson ed Enzo Fernandez: la conclusione dell’argentino viene murata dalla difesa partenopea.

3′: Prime indicazioni tattiche per Allegri su Noa Lang, marcato da Matheus Nunes lato Manchester City. Sarà un bel duello tra i due. Iniziata a Como con qualche minuto di ritardo.

1′: Fischio d’inizio! Cominciano le partite di Napoli e Como

LIVE Champions League, le formazioni di Manchester City – Napoli e Como – AEK Atene

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; M. Nunes, Gvardiol, Guehi, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Cherki, Fernández, Allan; Haaland.

Napoli (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic.