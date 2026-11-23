Il Monza interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive con un 3-0 sulla Fiorentina nella dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric sblocca la partita prima dell’intervallo e la chiude con due gol nei primi quattordici minuti della ripresa.
Varela sblocca la partita su rigore
L’episodio che cambia la gara arriva al 45’. Oulaï intercetta con la mano una conclusione di Gustavo Varela. L’attaccante del Monza si presenta dal dischetto e batte De Gea, mandando i brianzoli al riposo avanti di un gol.
Il raddoppio di tacco e il tris di Robinson
Al 51’ il Monza riparte dopo un calcio d’angolo della Fiorentina. Jay Robinson avvia il contropiede e serve Matteo Pessina, che mette al centro il pallone del 2-0, rifinito di tacco da Varela. Otto minuti più tardi lo stesso Robinson firma il 3-0 con una conclusione deviata. La squadra di Paolo Vanoli prova a reagire, ma chiude la serata senza segnare.