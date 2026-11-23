Alla fiera dell’Est, per Tre soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera di Bruges però, servono 60 milioni.

Per Tresoldi, mai la locuzione latina Nomen omen è valsa meno. Perché Nicolò fa gol a valanga e non si ferma mai: sono 20, tra club e nazionale under 21 e novembre deve ancora finire.

Il Milan è il suo amore, ma il Bayern può cambiare tutto

Il Milan è il suo amore. Un sentimento ricambiato, specie dopo la tripletta all’Inter in Champions. Ma nella vita i treni passano una volta sola. E a volte quei treni passano per le sventure altrui.

L’infortunio del pallone d’oro Harry Kane è così grave da spingere il Bayern Monaco a dover valutare d’urgenza un maxi investimento in attacco. E Tresoldi è sicuramente il 9 under 23 più in hype in circolazione.

Bayern Monaco, 60 milioni non sono un problema

I 60 milioni per il Bayern non sono di certo un problema. Ancora una volta un bivio: Italia da una parte, Germania dall’altra, proprio come nella scelta della sua nazionale maggiore.

Il cuore da una parte, la testa dall’altra. Decidere non sarà facile, anche perché in questo caso forse saranno le offerte del mercato a farlo per lui.

Tresoldi, tra Italia e Germania: la partita è aperta

Speriamo di chiudere la partita almeno con un 1-1. Se Baviera dovrà essere, almeno in azzurro. Senza nero ovviamente: perché per un Milanista doc, è già troppo accettare quello del Bruges.

Alla fiera dell est, uno come Tresoldi vale come un leone. Altro che topolino.