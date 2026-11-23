Jannik Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Il campione azzurro sarà operato a Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen. Il recupero potrebbe richiedere dai tre ai quattro mesi.

La stagione di Jannik Sinner si chiude con una decisione importante. Il tennista altoatesino ha scelto la strada dell’intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso luglio.

Dopo mesi di terapie, riposo e tentativi di recupero attraverso trattamenti conservativi, il numero due del mondo ha deciso di affidarsi a uno specialista internazionale. L’operazione è programmata a Turku, in Finlandia, dove Sinner sarà seguito dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico esperto nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee degli atleti professionisti.

Sinner, operazione al ginocchio: perché ha scelto la Finlandia

La decisione arriva dopo una lunga serie di consulti medici e dopo che le cure conservative non hanno prodotto i risultati sperati.

Il problema riguarda la bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, una struttura che corre lungo la parte esterna della coscia e contribuisce alla stabilità del ginocchio durante i movimenti.

Per un tennista del livello di Sinner, sottoposto continuamente a cambi di direzione, frenate e sollecitazioni durante gli scambi, questo tipo di disturbo può diventare particolarmente limitante.

Lempainen è uno specialista conosciuto a livello internazionale per il trattamento delle problematiche muscolo-tendinee nello sport professionistico.

Tempi di recupero: stop di tre o quattro mesi

Le prime stime indicano un periodo di recupero compreso tra i tre e i quattro mesi. Una tempistica che rende estremamente difficile la presenza di Sinner agli Australian Open 2027, primo torneo del Grande Slam della prossima stagione.

L’obiettivo sarà completare correttamente l’intervento e affrontare la successiva riabilitazione senza accelerare i tempi.

Un eventuale ritorno in campo potrebbe arrivare in primavera, in coincidenza con l’inizio della stagione sulla terra rossa. Si tratta comunque di una prospettiva legata all’evoluzione del recupero e non di una data già stabilita.

L’ultima partita a Wimbledon

Sinner non disputa un incontro ufficiale dal 12 luglio 2026, quando conquistò Wimbledon battendo Alexander Zverev in finale.

Dopo il trionfo londinese, il problema al ginocchio si è manifestato alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo. Da quel momento sono iniziati un lungo percorso di cure e numerosi consulti specialistici.

Una situazione che ha costretto l’azzurro a rinunciare progressivamente agli appuntamenti più importanti della seconda parte della stagione.

Sinner guarda al futuro: la priorità è tornare al 100%

La scelta di operarsi rappresenta un passaggio importante nella gestione dell’infortunio. Dopo mesi di tentativi, Sinner ha deciso di privilegiare una soluzione che possa consentirgli di risolvere il problema nel modo più efficace possibile.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta all’intervento e alla riabilitazione. Il campione italiano non vuole correre rischi inutili: la priorità è tornare competitivo, evitando ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della sua carriera.

I tifosi attendono aggiornamenti sulle condizioni del numero due del mondo e sui tempi effettivi del suo ritorno.