Basta un tempo alla Juventus per battere 4-0 il Venezia. 4 gol e 4 marcatori diversi, nella ripresa i bianconeri schiantano la banda Nicola.

Vince 4-0 la Juventus contro il Venezia gara che si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo bloccato. E’ Woltemade a siglare la rete dell’1-0 al 53′. Passano 6 minuti e Koopmeiners sigla il raddoppio, 2-0. Cabal al 65′ trova poi di testa il gol del 3-0. 4-0 che porta poi la firma di Randal Kolo Muani al 71′ su calcio di rigore da lui guadagnato. 3 punti importanti per la Juventus che si riscatta nel post-sosta dopo il pareggio 2-2 di Firenze contro la Fiorentina. Ora testa all’Europa League e alla gara contro l’Omonia.

Juventus-Venezia 4-0

Dopo un primo tempo senza grandi squilli la Juventus cambia in avvio di ripresa. Fuori Alajbegovic e Douglas Luiz. Dentro Woltemade e Sarr. E’ proprio il Gigante di Brema a fare 1-0 al 53′. Cross di Celik per McKennie che controlla male, calcia e serve anche grazie ad una deviazione Woltemade con il tedesco che è bravo a battere Stankovic. 6 minuti e Koopmeiners trova il 2-0. Ottimo recupero del centrocampista olandese che serve Woltemade bravo a restituirgli il pallone, conclusione angolata e raddoppio. Al 65′ è 3-0. Grande cross di Zhegrova che trova Cabal che di testa trova il gol del tris. Altri 6 minuti e Kolo Muani si conquista un rigore. Woltemade lascia il pallone al francese che calcia e batte Stankovic, 4-0.