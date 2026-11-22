Italia travolgente al debutto nel Mondiale U17 e Daniele Franceschini, CT degli azzurri, ha parlato così ai canali ufficiali della federazione: “Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi – sottolinea il tecnico azzurro –. Esordire in un Mondiale non è mai semplice, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia sotto il profilo emotivo. Era importante partire con il piede giusto”.

La prossima? “Sarà una partita completamente diversa – sottolinea Franceschini –. Dobbiamo quindi rimanere con i piedi per terra, consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora e correggere gli errori commessi. Sarà sicuramente necessario alzare il livello se vogliamo arrivare lontano”.