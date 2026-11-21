Il calciomercato sembra già infiammarsi, per il Napoli ci sono difficoltà per il rinnovo di McTominay, le big di Serie A e d’Europa rimangono alla porta del club azzurro.

Il futuro di Scott McTominay è ancora tutto da decifrare, il rinnovo con il Napoli per il momento è ancora in fase di stallo. Negli ultimi giorni si erano fatte varie ipotesi per la sua prossima squadra ed una di queste era Il Milan. i rossoneri però non sembra stiano lavorando sullo scozzese. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore sembrerebbe che il centrocampista degli azzurri non sarebbe un obiettivo del Milan che cercherebbe altri profili. Tutto era partito perchè l’agente del calciatore era a Milano ma poi successivamente è stato chiarito che era lì per altre situazioni riguardo ad altri suoi assistiti. Un chiarimento che toglie peso a un’indiscrezione nata da uno spostamento dell’agente e non da una trattativa vera e propria, i tifosi del Napoli per il momento possono stare un pochino più sereni.

Verso Napoli-Torino: McTominay più avanzato

A poche ore dalla sfida contro il Torino, si aspettano solo le formazioni ufficiali. Da quello che trapela si dovrebbe andare verso un 3-4-2-1, con McTominay e Vergara a supporto di Hojlund. In quel ruolo lo scozzese può essere decisivo, più vicino alla porta e in appoggio alla punta. Allegri sembrerebbe averla preparata così per dare un po’ più di manforte alla fase offensiva senza però scoprire troppo il centrocampo. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per cercare di raddrizzare una stagione con un inizio molto difficoltoso.