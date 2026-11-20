Vince 6-0 l’Italia U17 di Franceschini alla prima gara del Mondiale U17 contro la Giamaica. Prestazione di personalità da parte degli azzurrini.

L’Italia sblocca il match grazie alla doppietta del fantasista classe 2010 della Fiorentina, Federico Croci – nominato Player of The Match dalla FIFA al termine dell’incontro –, a segno al 7’ e al 15’, per poi prendere il largo prima dell’intervallo con il centravanti dell’Atalanta, Diego Perillo, al 35’ e grazie all’autorete del trequartista del Toronto, Jahmarie Justin Kasheem Nolan, al 43’. Nella ripresa, la formazione di Daniele Franceschini chiude definitivamente i conti con la splendida rete in acrobazia del centrocampista della Roma, Gioele Giammattei, al 57’ e con il fantasista della Juventus, Thomas Corigliano, al 79’. Nel finale, Jacopo Landi, ala della Lazio, colpisce un palo all’83’. Nell’altra gara del girone la Costa d’Avorio ha battuto 2-1 l’Uzbekistan. Prossima gara per l’Italia, lunedì 23 novembre alle 15:30 contro la Costa d’Avorio.

Mondiale U17, Italia-Giamaica 6-0: le parole di Franceschini

Così il CT azzurro, Daniele Franceschini al termine della gara: “Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi – sottolinea il tecnico azzurro –. Esordire in un Mondiale non è mai semplice, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia sotto il profilo emotivo. Era importante partire con il piede giusto. Sarà una partita completamente diversa – sottolinea Franceschini –. Dobbiamo quindi rimanere con i piedi per terra, consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora e correggere gli errori commessi. Sarà sicuramente necessario alzare il livello se vogliamo arrivare lontano”. Queste le parole riportate sul sito della FIGC.