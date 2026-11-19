4 sconfitte di fila nelle ultime 5 di campionato, la zona salvezza è però a portata di mano. L’ultima vittoria del Monza risale ad un mese fa, quando al Brianteo Juric riportò sulla terra il Cagliari di Pisacane. Un netto 4-0 con anche porta inviolata, ormai un lontano ricordo. Da lì i 10 gol incassati e le prestazioni altalenanti hanno riacceso i fari sulla zona retrocessione. La costante del Monza, però, si chiama ancora Gustavo Varela, capocannoniere in Serie A con 5 reti nelle ultime 5 partite giocate, tra cui spicca la doppietta proprio contro il Cagliari. Numeri che sono valsi la prima convocazione con la maglia del Portogallo, seppur il classe 2005 sia rimasto in tribuna ad osservare la sua nazionale impegnata in Nations League.

Monza-Varela e l’interesse delle big europee: per Juric è incedibile

L’attaccante portoghese ha naturalmente fatto parlare di sè in questa prima parte stagionale, e tanto la Juventus quanto il Napoli hanno mosso i primi interessi per il suo cartellino. Pedina fondamentale per l’attacco di Juric, a meno di clamorose offerte a gennaio non partirà, per continuare a sognare il primo posto tra i marcatori del campionato e conquistare la salvezza in maglia brianzola.

Ora è nuovamente tempo di A, e al Brianteo arriva la Fiorentina reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus prima della sosta. Anche i viola cercano punti salvezza per un match che acquisisce così ancor più significato: una vittoria davanti ai propri tifosi sarebbe oro per Juric, che scavalcherebbe proprio la squadra di Vanoli e si rilancerebbe in classifica.