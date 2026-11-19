Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato. Dieci sfide in programma tra sabato 21 e lunedì 23 novembre: ecco le probabili formazioni, gli indisponibili, gli squalificati e i principali dubbi degli allenatori.
La Serie A è pronta a ripartire. La dodicesima giornata propone un fine settimana ricco di appuntamenti interessanti, con diverse squadre chiamate a gestire i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.
Si parte sabato 21 novembre e si chiude lunedì 23 novembre con Monza-Fiorentina. Riflettori puntati anche sui big match e sulle condizioni dei giocatori più attesi.
Ecco tutte le probabili formazioni della 12ª giornata, con gli aggiornamenti squadra per squadra.
SABATO 21 NOVEMBRE
COMO-CAGLIARI – Ore 15:00
Il Como di Cesc Fabregas riparte davanti al proprio pubblico e punta sulla qualità del reparto offensivo, con Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Il Cagliari risponde con Maldini e Nzola in avanti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini; Nzola. All. Pisacane.
Indisponibili Como: Addai, Kean, Rodríguez.
Indisponibili Cagliari: Felici.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Mina e Winks nel Cagliari.
LAZIO-LECCE – Ore 15:00
La Lazio cerca continuità e si affida a un tridente offensivo composto da Isaksen, Pinamonti e Noslin. Il Lecce dovrebbe rispondere con N’Dri, Stulic e Fatah.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.
Indisponibili Lazio: Nuno Tavares, Marusic, Sutalo, Zaccagni.
Indisponibili Lecce: Ilic, Pierotti, Monteiro.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Frattesi e Gudmundsson nella Lazio.
PARMA-ROMA – Ore 18:00
La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta a Parma con Dybala nuovamente tra i possibili titolari. Alle sue spalle e accanto a Rodrigo Mora ci sarà il compito di supportare Malen. I padroni di casa puntano invece sulla coppia Touré-Lontani.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. All. Gasperini.
Indisponibili Parma: Bernabé, Romero.
Indisponibili Roma: Rensch, Pellegrini.
Squalificati: Ndiaye nel Parma.
In dubbio: Diego Carlos nel Parma e Gollini nella Roma.
NAPOLI-TORINO – Ore 20:45
Il Napoli chiude il programma del sabato con una sfida importante contro il Torino. Hojlund sarà il riferimento centrale del tridente, con Politano e Lang sulle corsie offensive. I granata rispondono con Adams e Simeone.
NAPOLI (3-4-3): Vanja Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín; Politano, Gilmour, McTominay, Olivera; Vergara, Hojlund, Lang. All. Allegri.
TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.
Indisponibili Napoli: Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Favasuli.
Indisponibili Torino: nessuno segnalato.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Vlasic e Rodríguez nel Torino.
DOMENICA 22 NOVEMBRE
JUVENTUS-VENEZIA – Ore 12:30
La domenica si apre con la Juventus impegnata contro il Venezia. Spalletti dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Woltemade riferimento offensivo e Alajbegovic pronto a supportarlo insieme a Kolo Muani.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Filip Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola.
Indisponibili Juventus: Kalulu, Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara.
Indisponibili Venezia: Sverko, Franjic.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA-UDINESE – Ore 15:00
Il Bologna vuole riprendere il proprio cammino con una prestazione convincente. Palladino dovrebbe schierare un tridente composto da Orsolini, Odgaard e Bernardeschi. L’Udinese punta invece sulla fisicità di Davis e sulla qualità di Zaniolo.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. All. Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Zanetti.
Indisponibili Bologna: Holm, Enem, Miranda.
Indisponibili Udinese: Bertola, Gueye.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Alaba e Zanoli nell’Udinese.
SASSUOLO-GENOA – Ore 15:00
Sfida interessante tra Sassuolo e Genoa. I neroverdi si affidano a Laurienté e alla presenza centrale di Sebastiano Esposito, mentre il Genoa punta su un sistema con due trequartisti alle spalle della prima punta Osmajic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Domínguez, Sebastiano Esposito, Laurienté. All. D’Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. De Rossi.
Indisponibili Sassuolo: Koné, Leysen, Boloca.
Indisponibili Genoa: nessuno segnalato.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Berardi e Volpato nel Sassuolo.
MILAN-FROSINONE – Ore 18:00
Il Milan ospita il Frosinone e cerca punti importanti. Amorim dovrebbe confermare un 4-4-1-1, con Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. Tra i pali ci sarà Maignan, mentre in difesa resta da monitorare la situazione di Pavlovic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Alvini.
Indisponibili Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, P. Terracciano.
Indisponibili Frosinone: Grillitsch, Raimondo.
Squalificati: Bracaglia nel Frosinone.
In dubbio: Pavlovic e P. Terracciano nel Milan; Terzic nel Frosinone.
ATALANTA-INTER – Ore 20:45
Il big match della domenica mette di fronte Atalanta e Inter. Chivu ritrova progressivamente i propri attaccanti e dovrebbe puntare su Thuram e Pio Esposito dal primo minuto. Lautaro Martínez potrebbe invece partire dalla panchina, per essere gestito dopo il recente infortunio.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.
Indisponibili Atalanta: Hien, Kossounou, Pompei, Gaetano.
Indisponibili Inter: Bonny, Stankovic.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Kristensen nell’Atalanta e Lautaro Martínez nell’Inter.
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
MONZA-FIORENTINA – Ore 20:45
La dodicesima giornata si chiude con la sfida tra Monza e Fiorentina. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a un 3-4-2-1 con Mota e Zeballos alle spalle di Gustavo Varela. La Fiorentina risponde con Pellegrino come riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Mastantuono, Pote e Njie.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Ricardo Mangas; Mota, Zeballos; Gustavo Varela. All. Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pote, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.
Indisponibili Monza: Maye.
Indisponibili Fiorentina: Parisi, Pongracic.
Squalificati: nessuno.
In dubbio: Robinson, Birindelli e Folorunsho nel Monza; Atta e Njie nella Fiorentina.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 12ª GIORNATA
Sabato 21 novembre
- Ore 15:00 – Como-Cagliari
- Ore 15:00 – Lazio-Lecce
- Ore 18:00 – Parma-Roma
- Ore 20:45 – Napoli-Torino
Domenica 22 novembre
- Ore 12:30 – Juventus-Venezia
- Ore 15:00 – Bologna-Udinese
- Ore 15:00 – Sassuolo-Genoa
- Ore 18:00 – Milan-Frosinone
- Ore 20:45 – Atalanta-Inter
Lunedì 23 novembre
- Ore 20:45 – Monza-Fiorentina