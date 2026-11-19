Serie A, le probabili formazioni della 12ª giornata: tutte le partite, titolari e indisponibili

Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato. Dieci sfide in programma tra sabato 21 e lunedì 23 novembre: ecco le probabili formazioni, gli indisponibili, gli squalificati e i principali dubbi degli allenatori.

La Serie A è pronta a ripartire. La dodicesima giornata propone un fine settimana ricco di appuntamenti interessanti, con diverse squadre chiamate a gestire i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Si parte sabato 21 novembre e si chiude lunedì 23 novembre con Monza-Fiorentina. Riflettori puntati anche sui big match e sulle condizioni dei giocatori più attesi.

Ecco tutte le probabili formazioni della 12ª giornata, con gli aggiornamenti squadra per squadra.

SABATO 21 NOVEMBRE

COMO-CAGLIARI – Ore 15:00

Il Como di Cesc Fabregas riparte davanti al proprio pubblico e punta sulla qualità del reparto offensivo, con Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Il Cagliari risponde con Maldini e Nzola in avanti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini; Nzola. All. Pisacane.

Indisponibili Como: Addai, Kean, Rodríguez.

Indisponibili Cagliari: Felici.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Mina e Winks nel Cagliari.

LAZIO-LECCE – Ore 15:00

La Lazio cerca continuità e si affida a un tridente offensivo composto da Isaksen, Pinamonti e Noslin. Il Lecce dovrebbe rispondere con N’Dri, Stulic e Fatah.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.

Indisponibili Lazio: Nuno Tavares, Marusic, Sutalo, Zaccagni.

Indisponibili Lecce: Ilic, Pierotti, Monteiro.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Frattesi e Gudmundsson nella Lazio.

PARMA-ROMA – Ore 18:00

La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta a Parma con Dybala nuovamente tra i possibili titolari. Alle sue spalle e accanto a Rodrigo Mora ci sarà il compito di supportare Malen. I padroni di casa puntano invece sulla coppia Touré-Lontani.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. All. Gasperini.

Indisponibili Parma: Bernabé, Romero.

Indisponibili Roma: Rensch, Pellegrini.

Squalificati: Ndiaye nel Parma.

In dubbio: Diego Carlos nel Parma e Gollini nella Roma.

NAPOLI-TORINO – Ore 20:45

Il Napoli chiude il programma del sabato con una sfida importante contro il Torino. Hojlund sarà il riferimento centrale del tridente, con Politano e Lang sulle corsie offensive. I granata rispondono con Adams e Simeone.

NAPOLI (3-4-3): Vanja Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín; Politano, Gilmour, McTominay, Olivera; Vergara, Hojlund, Lang. All. Allegri.

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.

Indisponibili Napoli: Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos, Favasuli.

Indisponibili Torino: nessuno segnalato.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Vlasic e Rodríguez nel Torino.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

JUVENTUS-VENEZIA – Ore 12:30

La domenica si apre con la Juventus impegnata contro il Venezia. Spalletti dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Woltemade riferimento offensivo e Alajbegovic pronto a supportarlo insieme a Kolo Muani.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Filip Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola.

Indisponibili Juventus: Kalulu, Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara.

Indisponibili Venezia: Sverko, Franjic.

Squalificati: nessuno.

BOLOGNA-UDINESE – Ore 15:00

Il Bologna vuole riprendere il proprio cammino con una prestazione convincente. Palladino dovrebbe schierare un tridente composto da Orsolini, Odgaard e Bernardeschi. L’Udinese punta invece sulla fisicità di Davis e sulla qualità di Zaniolo.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Zanetti.

Indisponibili Bologna: Holm, Enem, Miranda.

Indisponibili Udinese: Bertola, Gueye.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Alaba e Zanoli nell’Udinese.

SASSUOLO-GENOA – Ore 15:00

Sfida interessante tra Sassuolo e Genoa. I neroverdi si affidano a Laurienté e alla presenza centrale di Sebastiano Esposito, mentre il Genoa punta su un sistema con due trequartisti alle spalle della prima punta Osmajic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Domínguez, Sebastiano Esposito, Laurienté. All. D’Aversa.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. De Rossi.

Indisponibili Sassuolo: Koné, Leysen, Boloca.

Indisponibili Genoa: nessuno segnalato.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Berardi e Volpato nel Sassuolo.

MILAN-FROSINONE – Ore 18:00

Il Milan ospita il Frosinone e cerca punti importanti. Amorim dovrebbe confermare un 4-4-1-1, con Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos. Tra i pali ci sarà Maignan, mentre in difesa resta da monitorare la situazione di Pavlovic.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Alvini.

Indisponibili Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, P. Terracciano.

Indisponibili Frosinone: Grillitsch, Raimondo.

Squalificati: Bracaglia nel Frosinone.

In dubbio: Pavlovic e P. Terracciano nel Milan; Terzic nel Frosinone.

ATALANTA-INTER – Ore 20:45

Il big match della domenica mette di fronte Atalanta e Inter. Chivu ritrova progressivamente i propri attaccanti e dovrebbe puntare su Thuram e Pio Esposito dal primo minuto. Lautaro Martínez potrebbe invece partire dalla panchina, per essere gestito dopo il recente infortunio.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

Indisponibili Atalanta: Hien, Kossounou, Pompei, Gaetano.

Indisponibili Inter: Bonny, Stankovic.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Kristensen nell’Atalanta e Lautaro Martínez nell’Inter.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

MONZA-FIORENTINA – Ore 20:45

La dodicesima giornata si chiude con la sfida tra Monza e Fiorentina. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a un 3-4-2-1 con Mota e Zeballos alle spalle di Gustavo Varela. La Fiorentina risponde con Pellegrino come riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Mastantuono, Pote e Njie.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Ricardo Mangas; Mota, Zeballos; Gustavo Varela. All. Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pote, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

Indisponibili Monza: Maye.

Indisponibili Fiorentina: Parisi, Pongracic.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Robinson, Birindelli e Folorunsho nel Monza; Atta e Njie nella Fiorentina.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 12ª GIORNATA

Sabato 21 novembre

Ore 15:00 – Como-Cagliari

Ore 15:00 – Lazio-Lecce

Ore 18:00 – Parma-Roma

Ore 20:45 – Napoli-Torino

Domenica 22 novembre

Ore 12:30 – Juventus-Venezia

Ore 15:00 – Bologna-Udinese

Ore 15:00 – Sassuolo-Genoa

Ore 18:00 – Milan-Frosinone

Ore 20:45 – Atalanta-Inter

Lunedì 23 novembre