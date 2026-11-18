Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport – Stadio, l’attaccante della Fiorentina Pedro Goncalves ha parlato anche della sua posizione in campo.

Così sul suo ruolo: “Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista“.

Fiorentina, ancora Goncalves

Sul modulo e Vanoli: “Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza. Vanoli? Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l’impegno negli allenamenti quotidiani“. Così invece sui compagni di squadra: “Chi mi ha impressionato per qualità? Fagioli. De Gea? Vincente. Mastantuono: fenomeno. Atta: maestro di calcio“.

Sull’arrivo a Firenze: “Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore. Il riscatto può essere un problema? Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell’allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo”.

L’inizio di stagione: “Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo. Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano. Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato. La strada è lunga, pensiamo a partita dopo partita col pensiero di poter vincere ogni volta“.