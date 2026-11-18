E cosi, non tanto all’improvviso, Kevin De Bruyne sarebbe diventato il problema del Napoli.

Utilizzo il condizionale per evitare che qualcuno chieda il risarcimento danni per una dichiarazione così esagerata. Dovrei dire assurda. Gli ossessionati sono quelli che, per difendere il loro cavallino rampante, non si rendono conto dell’evidenza dei fatti. Il cavallino rampante o presunto tale (di rampante evidentemente c’è poco…) si chiama Massimiliano Allegri.

De Bruyne, il fenomeno del Belgio e il Napoli che non lo valorizza

L’evidenza dei fatti è sotto gli occhi di tutti: il KDB del Belgio è un fenomeno, dentro il gioco, ispiratore di ogni manovra, l’intelligenza tattica e la tecnica che lo hanno consacrato con la maglia del Manchester City. Non è un caso, non si tratta del fratello gemello, ma la logica conseguenza di una squadra organizzata (il Belgio) e un’altra che non lo è (il Napoli). Van Bommel predica e ottiene un calcio splendidamente offensivo, Allegri va molto spesso di linea bassa e che qualche santo calcistico la mandi buona in fase di ripartenza. Van Bommel lo utilizza libero di agire alle spalle delle punte o giù di lì, Allegri va di esperimenti tattici che spesso ingabbiano Kevin. Con due effetti devastanti: lo fanno agire in una posizione non sua, con tutte le depressioni del caso, e all’interno di un sistema rinunciatario. Chi spiega tutto questo con il fatto che il Belgio abbia ottimi talenti (Doku, Moreira e soci) e il Napoli no, non si rende conto che lo stesso problema di DB lo ha Hojlund, isolato più che mai e in continua ricerca di rifornimenti.

Napoli, De Bruyne non può diventare un vuoto a perdere

In casa De Laurentiis, ci sono talmente tanti di quei guai che ritenere KDB un vuoto a perdere sarebbe una scelta sbagliata. Lui ha bisogno di un allenatore che lo apprezzi e che non calpesti il suo enorme bagaglio, arrivò in Campania quando Conte sembrava sul punto di salutare e anche in quel caso ci sono state piccole-grandi incomprensioni. Il suo desiderio di avvicinarsi a casa è normale, a maggior ragione se si rendesse conto di essere snobbato oppure utilizzato in un ruolo non suo e con un sistema di assoluta prudenza. L’interesse del PSV è legittimo, a chi non piacerebbe avere un campione così, ma rinviare l’addio alla prossima estate dovrebbe essere un passaggio quasi obbligato. Poi ognuno è padrone di decidere diversamente, ma stare con Kevin fino alla prossima primavera sarebbe (dovrebbe essere) la normalità. A meno che non gli abbiano fatto perdere la voglia e su questo terreno evidentemente si giocherà una partita molto delicata.

Il Napoli deve ritrovare una squadra, non un capro espiatorio

Il Napoli ha talmente tanti di quei problemi che De Bruyne dovrebbe rappresentare una soluzione anche per chi si occupa di giardinaggio e non di calcio. Gli ossessionati sono quelli che non se ne accorgono e magari pensano che stare dentro la gabbia dell’infelicità possa essere un passaggio da assorbire velocemente. Kevin aveva scelto il Napoli tra tante – troppe offerte – che se fosse dipeso dall’aspetto economico non ci sarebbe stata la minima competizione. Quindi cerchiamo di dare una decenza alla squadra, che non è diventata scarsa all’improvviso, la stessa che con Conte ha vinto o è arrivata seconda non immune dalla medesima processione di infortuni. Poi, se vogliamo trovare alibi e un capro espiatorio sparando nel mucchio, complimenti per la follia.