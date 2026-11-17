Il Milan osserva, il mercato di gennaio si avvicina, ma Endrick per il momento non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid. Le parole pronunciate dal talento brasiliano dopo la vittoria del Brasile contro il Giappone, arrivata con un netto 7-0, rappresentano un messaggio importante per i club che stanno monitorando la sua situazione, compreso quello rossonero.

Interrogato sul poco spazio trovato finora con la maglia dei Blancos, l’attaccante ha chiamato direttamente in causa José Mourinho: «Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni».

Endrick, parole che complicano i piani del Milan

Una dichiarazione che racconta il legame del brasiliano con il Real Madrid e la fiducia riposta nel suo allenatore. Endrick non nasconde di avere poco spazio, ma non trasforma la situazione in una polemica e, soprattutto, non manifesta pubblicamente la volontà di andare via. Al contrario, ribadisce il desiderio di affermarsi con la maglia dei Blancos.

Per il Milan si tratta di un’indicazione da non sottovalutare. Il club rossonero segue il giocatore in vista della prossima finestra di mercato e valuta la possibilità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane e di grande prospettiva. La concorrenza, però, non è soltanto quella degli altri club interessati: c’è da fare i conti anche con la volontà del Real e con il rapporto tra Endrick e Mourinho.

Mourinho al centro del futuro del brasiliano

Il tecnico portoghese ha un ruolo decisivo nella gestione del talento classe 2006. Il minutaggio ridotto è una scelta tecnica, come ha spiegato lo stesso Endrick, ma non significa necessariamente che il Real abbia intenzione di privarsi di lui. La società e l’allenatore possono ancora puntare sulla sua crescita, concedendogli nuove opportunità nel corso della stagione.

Il Milan resta alla finestra, consapevole che il mercato può cambiare gli scenari. Le parole del brasiliano, tuttavia, non suonano come un’apertura a un trasferimento immediato: oggi la sua priorità sembra essere quella di conquistarsi spazio a Madrid e costruire lì il proprio futuro.