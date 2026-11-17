Il 14 Dicembre sarà eletto il nuovo presidente della FIGC, le squadre di Serie A sono divise equamente sulla preferenza tra i due candidati che dovranno assumersi quest’incarico così prestigioso

Dopo il caos delle settimane scorse è stata stabilita la data per l’elezione del nuovo presidente della FIGC, i candidati sono Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Aurelio De Laurentiis spererebbe in una nuova conferma dell’ex presidente del CONI. Il patron del Napoli condivide la linea di Malagò per rialzare il calcio italiano e si sentirebbe anche molto più ascoltato per quanto riguarda varie riforme che lui stesso propone da anni per quanto riguarda il campionato e non solo. Dalla riduzione delle squadre partecipanti fino ad una ridistribuzione dei diritti televisivi, queste sono solo alcune delle idee per il futuro da parte del presidente del Napoli. Si aspetterà il 14 Dicembre per sapere chi riuscirà ad ottenere quest’incarico così importante e prestigioso.

Serie A divisa, non c’è preferenza unanime

La Serie A per l’elezione del nuovo presidente della FiGC è assolutamente divisa a metà. Solo per citarne qualcuna, Napoli, Roma e Torino vorrebbero l’elezione e la riconferma di Giovanni Malagò, visto come un presidente lungimirante, votato al cambiamento, già noto per il suo grandissimo lavoro svolto come presidente del CONI. Galliani invece sarebbe spinto dalle big storiche del nostro campionato come Milan, Inter e Juventus. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza è visto come un grande uomo di calcio data la sua grandissima esperienza ma i dubbi riguarderebbero l’attuazione e la fattibilità nel fare dei cambiamenti netti e lungimiranti che sarebbero necessari per risollevare il nostro calcio.