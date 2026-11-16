Frances Tiafoe esce sconfitto nettamente dal debutto alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, ma in conferenza stampa riconosce la superiorità dello spagnolo. L’americano lo paragona a Superman e, parlando dei giocatori capaci di esprimere un tennis simile, tira in ballo anche Jannik Sinner.

Un esordio da dimenticare sul piano del risultato, ma un’esperienza da ricordare per il palcoscenico. Frances Tiafoe non è riuscito a opporsi alla superiorità di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2026. Lo spagnolo ha dominato il confronto, imponendosi con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco e mostrando un livello che ha lasciato poche possibilità all’avversario.

Al termine della partita, l’americano ha riconosciuto senza esitazioni i meriti del numero uno spagnolo. Una prestazione che lo ha messo in grande difficoltà, soprattutto per la velocità degli scambi, la qualità degli spostamenti e la capacità di cambiare direzione alla palla.

Tiafoe impressionato da Alcaraz: «A volte è Superman»

Le parole più significative sono arrivate durante la conferenza stampa. Tiafoe ha descritto così il livello raggiunto da Alcaraz: «Ci sono momenti in cui è decisamente Superman e gioca a livelli pazzeschi».

L’americano ha poi sottolineato la necessità di riconoscere la grandezza dei campioni, senza però considerarli imbattibili: «Sono uno che sa apprezzare i grandi campioni. Allo stesso tempo, però, non sono il tipo che mette qualcuno completamente su un piedistallo. Gli riconosco tutti i meriti che ha, ma non voglio continuare a ripetere quanto sia forte. Prima o poi qualcuno dovrà pur batterlo».

Una dichiarazione che racconta bene la sensazione provata in campo: ammirazione per la qualità dell’avversario, ma anche la consapevolezza che ogni partita può offrire un’occasione per cambiare il pronostico.

Nel discorso spunta anche Jannik Sinner

Nel corso dell’intervista, Tiafoe ha chiamato in causa anche Jannik Sinner. Quando gli è stato chiesto se avesse già vissuto in passato una sensazione simile a quella provata contro Alcaraz, l’americano ha risposto facendo riferimento a un altro grande protagonista del tennis mondiale: «C’è un altro italiano che a volte sa giocare davvero molto bene».

Il riferimento è proprio a Sinner, che insieme ad Alcaraz rappresenta uno dei punti di riferimento del circuito. Tiafoe ha poi spiegato le difficoltà incontrate contro lo spagnolo, evidenziandone la solidità, la velocità di esecuzione, gli spostamenti e i progressi al servizio.

L’americano ha anche ricordato le tre palle break avute nel secondo set, tutte annullate da Alcaraz grazie alla prima di servizio. Un’occasione che avrebbe potuto riaprire almeno parzialmente la partita, ma che lo spagnolo ha gestito con grande personalità.

ATP Finals, per Tiafoe ora Cobolli o Medvedev

Nonostante la sconfitta, Tiafoe ha raccontato con entusiasmo la sua prima partecipazione alle ATP Finals, definendo speciale l’atmosfera del torneo di Torino e l’organizzazione dell’evento.

Adesso l’attenzione si sposta sulle prossime due partite del girone, fondamentali per provare a restare in corsa. Il prossimo avversario sarà uno tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev. Tiafoe non ha espresso preferenze: riconosce le qualità di entrambi e sa che servirà una prestazione molto diversa da quella offerta contro Alcaraz.

Il messaggio della giornata, però, resta soprattutto quello rivolto allo spagnolo: per Tiafoe, quando raggiunge il suo livello migliore, Carlos può davvero sembrare Superman. E nel panorama dei campioni capaci di impressionarlo, il nome di Sinner non può mancare.