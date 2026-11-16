Panchina d’Oro 2026, vince Chivu: alle sue spalle Fabregas e Gasperini

Cristian Chivu vince la Panchina d’Oro 2026. L’allenatore dell’Inter si aggiudica il riconoscimento dedicato alla scorsa stagione, assegnato attraverso i voti dei colleghi. La premiazione della 35ª edizione si è svolta al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Chivu primo con 16 voti

Il tecnico nerazzurro ha conquistato il premio con 16 preferenze, precedendo Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Un riconoscimento al lavoro svolto sulla panchina dell’Inter, arrivato direttamente dagli altri allenatori.

Fabregas e Gasperini completano il podio

Al secondo posto si è classificato Cesc Fabregas: l’allenatore del Como ha raccolto 12 voti, quattro in meno rispetto al vincitore. Terza posizione per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, che ha ottenuto 9 preferenze.

I ringraziamenti del tecnico dell’Inter

Nel suo intervento dopo la consegna del premio, Chivu ha sottolineato il valore di un riconoscimento ricevuto dai colleghi. L’allenatore ha ringraziato il Settore Tecnico, gli altri allenatori, l’Inter e il proprio staff, riservando un pensiero ai giocatori, capaci di trasformare le idee in risultati, e alla famiglia, vicina nei successi e nelle sconfitte.