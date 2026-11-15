Italia, crollo azzurro in Belgio: Nations League finita

Cade 4-1 in Belgio l’Italia di Roberto Mancini e termina così anticipatamente il suo percorso in Nations League chiudendo il girone alle spalle di Francia e Belgio.

Una brutta Italia perde 4-1 contro il Belgio nella sesta e ultima gara di Nations League. Dopo il ko 0-2 dell’andata gli azzurri perdono ancora contro i ragazzi di Mark Van Bommel, lasciando così con 10 punti la competizione. 3 vittorie, due contro la Turchia e una contro la Francia e un pari contro i ragazzi di Zidane che non sono bastati per passare il girone. E’ Pio Esposito a sbloccare subito la gara con un grande gol. Il Belgio reagisce e in 11 minuti chiude la partita. Al 15′ De Cuyper pareggia. Al 22′ Ngoy fa 2-1. Passano 4 minuti e Doku fa 3-1. Nella ripresa Moreira chiude i giochi 4-1. Nel recupero Pio Esposito sbaglia poi il rigore del possibile 4-2.

Italia avanti, il Belgio la ribalta

Pronti via e dopo 7 minuti Italia pericolosa. Conclusione di Fagioli, para Lammens, sulla respinta tentativo anche di Pisilli, altra super parata. Al 10′ pericoloso il Belgio da sviluppo di corner. Sulla ripartenza l’Italia passa in vantaggio. Cross da destra di Kayode e grande gol di Pio Esposito in estirada sul primo palo. Sono 10 in 15 presenze in Nazionale. Il Belgio non si fa abbattere e al 15′ fa 1-1. Al termine di un flipper in area è De Cuyper a pareggiare. Secondo gol contro l’Italia per lui. Il Belgio viaggia sulle ali dell’entusiasmo e al 22′ raddoppia. Su sviluppi di corner è Ngoy a trovare la rete del 2-1. Passano 5 minuti e al 27′ è 3-1. Grande azione personale di Doku che supera Scalvini e Bastoni, entra in area e chiude i giochi. Al 43′ De Bruyne sfiora il 4-1. Super conclusione del belga che Donnarumma manda sul palo.

Finisce 4-1, azzurri eliminati

In avvio di ripresa, dentro Dimarco e Doumbia per Fagioli e Pisilli. L’Italia fatica a reagire e il Belgio sfiora più volte il gol con De Bruyne e Moreira. Al 81′ è poi il milanista a fare 4-1. Azione dell’Italia che vede Vergara(entrato al posto di Koleosho) provare una conclusione al volo, Mechele con il braccio attaccato al corpo respinge. Sul contropiede la conclusione di Moreira è imparabile per Donnarumma 4-1. Al 89′ ci prova Cisse (che aveva sostituito Scalvini) la sua conclusione è deviata di braccio, rigore. Dal dischetto si presenta come con la Francia Pio Esposito.

La conclusione è simile ma meno angolata, Lammens intuisce e para. Terzo errore dal dischetto in carriera per Pio Esposito nei 90 minuti su 15 rigori calciati. L’ultimo errore nei 90 minuti era arrivato in Serie B nella stagione 24/25 in Spezia-Juve Stabia 1-1. L’altro errore era arrivato nel Campionato Primavera 2022/23. In Nazionale Pio Esposito aveva sbagliato un rigore contro la Bosnia nella serie finale a Zenica e segnato quello contro la Francia giovedì. Italia eliminata dalla Nations League. Gli azzurri hanno chiuso terzi a 10 punti alle spalle di Francia 13 punti e Belgio 11. A Marzo si tornerà in campo per le qualificazioni all’Europeo.