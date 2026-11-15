Italia, Donnarumma: “Pagato la stanchezza. I giovani devono giocare di più”

Dopo il ko 4-1 contro il Belgio in Nations League, il capitano della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni della Rai.

Così Donnarumma: “Vogliamo anche noi essere a quel livello. Purtroppo in un nuovo percorso questi alti e bassi possono capitare. Siamo arrivati qui un po’ stanchi dopo un’ottima partita contro la Francia. Non eravamo fenomeni prima non siamo scarsi ora. Adesso dobbiamo andare avanti. All’inizio penso nessuno si aspettasse questo nostro percorso in Nations League, non dico bello ma interessante. Dovevamo fare qualcosa in più contro il Belgio lo riconosco. Il percorso è stato bello e noi dobbiamo migliorare“.

Ancora Donnarumma

Sulla partita: “Stasera penso che una cosa che ci dovrà far riflettere e che abbiamo preso troppi contropiedi. Dovevamo fare delle preventive in più. Non abbiamo calcolato il rischio. Questa sconfitta ci deve servire. Il mister l’ha detto che dobbiamo alzare la testa che anche queste partite ci daranno una mano nel futuro. Ci tenevamo tutti a passare ma andiamo avanti a testa alta. Mancata reazione? Si può aver inciso aver speso tanto a San Siro contro la Francia. Rigiocare dopo 2 giorni non è facile. Non dev’essere una scusa ma anche quello ha inciso. Sulla partita penso che abbiamo reagito ma in modo poco continuo. E stata una gara un po’ così. Fa parte della crescita. Non dobbiamo ripetere più questi errori“.

Sui giovani: “Io penso che il mister nel coinvolgere tanti giocatori è speciale. Noi dobbiamo dare una mano ai giovani perché c’è poco tempo. Ci giochiamo le qualificazioni all’Europeo ma per me loro devono giocare di più, devono fare esperienza, poi quando vengono qui e serve una mano è normale che se giocano poco abbiano difficoltà. Abbiamo giovani interessanti che ci possono aiutare alcuni come Cisse giocano tanto. Ma l’importante è che facciano esperienza perché il calcio europeo è diverso e i ritmi sono sempre più alti e bisogna essere pronti“.