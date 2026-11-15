Milan, apprensione per Maignan: problema muscolare con la Francia

Apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere ha lasciato il campo al 45’ della sfida tra Francia e Turchia a causa di un problema muscolare alla coscia, venendo sostituito da Restes.
Maignan, condizioni da valutare
Le condizioni dell’estremo difensore rossonero saranno valutate nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.
In dubbio per il Frosinone
L’attenzione del Milan è rivolta alla sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22. La disponibilità di Maignan dipenderà dall’evoluzione del problema muscolare.
Torriani pronto a sostituirlo
Se Maignan non dovesse recuperare, toccherebbe nuovamente a Torriani difendere la porta del Milan, come già accaduto in Europa League contro il Ferencváros.