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Milan, apprensione per Maignan: problema muscolare con la Francia

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Apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere ha lasciato il campo al 45’ della sfida tra Francia e Turchia a causa di un problema muscolare alla coscia, venendo sostituito da Restes.

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Milan, Maignan

Maignan, condizioni da valutare

Le condizioni dell’estremo difensore rossonero saranno valutate nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

In dubbio per il Frosinone

L’attenzione del Milan è rivolta alla sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22. La disponibilità di Maignan dipenderà dall’evoluzione del problema muscolare.

Torriani pronto a sostituirlo

Se Maignan non dovesse recuperare, toccherebbe nuovamente a Torriani difendere la porta del Milan, come già accaduto in Europa League contro il Ferencváros.

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