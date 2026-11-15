Mancini, coerenza e speranze

Sia chiaro: il percorso è ancora lungo, e serviranno altre conferme per comprendere se effettivamente il percorso intrapreso è quello giusto.

Anche perché per cancellare annate totalmente fallimentari e risolvere problemi purtroppo radicati ci vuole tempo, pazienza e specialmente voglia di condividere un progetto il cui unico scopo è rilanciare tutto il movimento.

Però per quanto fatto vedere fino a questo momento bisogna complimentarsi con Roberto Mancini, perché la sua Italia quantomeno fa ben sperare. Entrambe le cose, nel momento in cui è tornato in carica come commissario tecnico, non erano assolutamente scontate.

Mancini e Malagò: una scelta rischiosa che dà risultati

Non bisogna dimenticare il recente passato dove Mancini più che il ‘nuovo che avanza’ è sembrato essere tutto il contrario. La classica mossa all’italiana, dove il cambiamento è soltanto di facciata. Parliamoci chiaro, senza girarci troppo intorno: Mancini è nuovamente CT dell’Italia per l’amicizia e la stima che esiste da anni e anni con Giovanni Malagò.

Nulla da dire sulla professionalità dell’allenatore, il suo curriculum parla da solo. Ma le modalità con cui si è chiusa la sua esperienza con la Nazionale, e gli ultimi risultati non proprio in linea con le aspettative, lasciavano tanti dubbi e non corrispondevano alla voglia e necessità di un cambiamento netto e radicale.

Mossa rischiosa quella di Malagò, idem – se vogliamo – quella di Mancini. Però, a oggi, stanno avendo ragione entrambi. L’Italia prima in Nations League con 10 punti e che vince nettamente contro la Francia è già oggettivamente un piccolo, grande traguardo. Da considerare con positività anche alla luce del nulla cosmico che c’è stato in precedenza, escluso il successo a Euro 2021 logicamente.

La coerenza di Mancini e lo spazio ai giovani

Un merito da riconoscere a Mancini è quello della coerenza. Aveva promesso di lanciare i giovani, anche giovanissimi, per dare il via a una rivoluzione e iniziare un nuovo capitolo generazionale. E alle parole ha fatto seguire i fatti prendendosi anche delle responsabilità importanti. Nulla da dire, sotto questo punto di vista solo complimenti.

Così come gli applausi vanno estesi all’Under 21 di Silvio Baldini e a tutte le altre rappresentative giovanili che stanno lavorando alla grande. Altri segnali belli, importanti, e che non devono essere ignorati dai club. E qui sarà dura cambiare la mentalità.

La Serie A purtroppo non è ancora un campionato per giovani e giovanissimi, salvo chiaramente alcuni piacevolissimi casi. E gli allenatori che puntano su di loro non sono tantissimi. Chi lo sta facendo, guarda caso, vince e diverte. A volte cade, e ci sta. Ma stanno lasciando il segno.

Sassuolo, D’Aversa per ritrovare solidità e aprire un ciclo

Con la sosta delle Nazionali per i dirigenti delle squadre di club c’è la possibilità di ragionare sul mercato invernale, non poi così lontano. Fra entrate e uscite sono in diversi a dover sistemare e migliorare le rispettive rose.

Chi ha cambiato radicalmente è stato il Sassuolo, ed era una decisione inevitabile quella di esonerare Alberto Aquilani dopo gli ultimi, pessimi risultati. I numeri sono stati impietosi, le prestazioni sempre peggiori. L’esonero tuttavia non cancella né ridimensiona l’allenatore che resta uno dei giovani nel ruolo più interessanti. Si rifarà, e questa esperienza sicuramente lo aiuterà a migliorarsi.

La scelta del Sassuolo di puntare su Roberto D’Aversa è stata la migliore che il club potesse fare. L’allenatore giusto al posto giusto, ma non solo per l’immediato. Ma pure per iniziare un ciclo. Ha sempre puntato e lanciato i giovani, valorizzandoli al massimo. A Sassuolo può fare altrettanto ma bisognerà procedere per step. Il primo passo è ritrovare solidità e fare punti. Il resto sarà una conseguenza.