Cardinale: “Non venderò il Milan, ho un progetto per farlo tornare a vincere”

Gerry Cardinale, numero uno del Milan, ha spiegato le sue intenzioni in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile”, ha assicurato. L’obiettivo dichiarato è conquistare scudetti con continuità e riportare stabilmente il Milan in Champions League.

Per raggiungerlo, Cardinale considera indispensabile una crescita dei ricavi attraverso infrastrutture e nuove attività commerciali. Il riferimento è soprattutto al nuovo San Siro, da realizzare insieme all’Inter, ma anche al progetto di un’arena a San Donato, alle opportunità offerte da NBA Europe e allo sviluppo di attività legate all’intrattenimento e all’hospitality”.

Fonte: FCIN.