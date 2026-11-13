Mancini dopo Italia-Francia: «Dopo lo 0-1 poteva finire in goleada»

Roberto Mancini si gode il successo contro la Francia, ma nel dopopartita non nasconde le difficoltà incontrate dall’Italia dopo il vantaggio di Olise. Il commissario tecnico sottolinea soprattutto la reazione degli Azzurri, capaci di non perdere la calma e ribaltare una situazione che avrebbe potuto prendere una piega molto diversa.

Mancini: «Poteva finire in goleada», la reazione dell’Italia

«Dopo lo 0-1 poteva finire in goleada». Le parole di Roberto Mancini fotografano con chiarezza il momento più delicato della sfida di San Siro. La Francia era passata in vantaggio nei primi minuti, sfruttando un errore in costruzione della squadra azzurra. Una partenza complicata, che avrebbe potuto mettere in seria difficoltà la Nazionale.

Il rischio, secondo il commissario tecnico, era quello di perdere sicurezza e lasciare ulteriore spazio agli avversari. È successo invece il contrario: l’Italia è rimasta in partita, ha ritrovato progressivamente le distanze e ha saputo reagire senza farsi condizionare dallo svantaggio.

Mancini ha riconosciuto il merito dei suoi giocatori, capaci di mantenere la calma in una situazione che avrebbe potuto diventare molto più complicata. La vittoria per 3-1, maturata grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi, è stata dunque anche il risultato di una risposta caratteriale, oltre che tecnica.

L’errore iniziale non cancella i segnali positivi

Nel commento del ct emerge un aspetto importante: l’Italia non è stata impeccabile, ma ha dimostrato di poter superare un momento di difficoltà contro un avversario di alto livello. L’errore che ha portato al gol francese resta un episodio da analizzare, ma non ha compromesso la prestazione collettiva.

È proprio la capacità di reagire che Mancini vuole portare con sé da questa partita. Una squadra in costruzione deve imparare a gestire anche gli imprevisti, senza smarrire identità e fiducia. Contro la Francia gli Azzurri hanno offerto una risposta significativa, mostrando personalità e una buona capacità di restare dentro la gara.

Il successo di San Siro, però, non deve diventare un motivo per abbassare la guardia. La prossima sfida contro il Belgio rappresenterà un altro passaggio importante del percorso in Nations League. Mancini vuole continuità e punta a chiudere il girone con un risultato positivo.

Il messaggio del commissario tecnico è chiaro: il 3-1 conta, ma conta altrettanto il modo in cui è arrivato. Perché una Nazionale ambiziosa non si misura soltanto quando tutto funziona, ma soprattutto da come riesce a reagire quando la partita sembra mettersi in salita.