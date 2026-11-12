Le vibes di Cardinale: ecco perché Tresoldi è fattibile

Indubbiamente, sembrerebbe una contraddizione e un modo di smentire la parte più onerosa del mercato estivo.

Il fatto che il Milan sia alla ricerca di un attaccante a gennaio e che punti su un altro colpo costoso va però capito e contestualizzato senza preconcetti né voglia di fare polemica a tutti i costi. Il nome lo avevamo già sussurrato da queste colonne: Nicolò Tresoldi è in cima alle preferenze di tutti i Milanisti, Gerry Cardinale incluso. E non è solo per la smisurata fede rossonera o per la tripletta all’Inter. Dietro al nome di Tresoldi c’è un progetto tecnico suggestivo che porta la firma di Ruben Amorim: far coesistere una prima punta vera, spietata, con la capacità di Gonçalo Ramos di giocare tra le linee e al servizio della squadra.

La nuova idea tattica di Amorim

In principio fu il 3-4-2-1, il modulo su cui si doveva basare il Milan del presente e del futuro: per questo, negli ultimi giorni di mercato, l’obiettivo sembrava quello di un trequartista di destra. Ma poi qualcosa è cambiato: Amorim è passato a un 4-4-2 particolare, con Moreira a destra e un giocatore più offensivo a sinistra (Pulisic o Cisse) e una spalla vicino a Ramos. L’innegabile astinenza dal gol facile del portoghese e la sua qualità fuori dall’area hanno però messo sul tavolo un argomento importante: e se la soluzione non fosse pretendere dall’ex PSG i gol, ma affiancargli un killer?

Tresoldi, Cardinale e un Milan senza paura di spendere

E allora Tresoldi: il Bruges non è un cliente semplice, certo, ma dimenticatevi gli affari CDK e Jashari. La filosofia del Milan è cambiata e Cardinale non ha intenzione di stare a elemosinare il milione di sconto. In estate, Gerry ci aveva spiegato: “Che mi importa se pago il giocatore giusto 5 milioni in più, se poi lo tengo 5/6 anni? Non è nemmeno un milione in più all’anno, ma almeno lo prendo sicuramente e in tempi rapidi”. Citofonare Moreira: “i migliori 50 milioni spesi nella vita” di Gerry. Se Tresoldi sarà il prescelto di Amorim, Tresoldi arriverà: gennaio o al più tardi giugno, senza timori economici. Perché questo Milan è ambizioso nel presente e soprattutto nel futuro. Lo abbiamo detto la scorsa settimana, lo ribadiamo oggi: Gerry Cardinale non si fermerà fin quando non riporterà il Milan in cima al mondo. Make Milan Great Again: coi Milanisti, come Tresoldi, sarebbe ancora più bello.