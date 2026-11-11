Paura per Robert Sánchez: incidente al Nürburgring, Ferrari distrutta ma il portiere è illeso

Il portiere del Como coinvolto in un violento schianto sul circuito tedesco durante una giornata in pista. La supercar è andata distrutta, ma per il calciatore nessuna conseguenza fisica.

Attimi di paura per Robert Sánchez. Il portiere del Como, arrivato in prestito dal Chelsea, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico al Nürburgring, in Germania.

Il portiere spagnolo, 28 anni, si trovava alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo durante una giornata dedicata alla guida in pista, quando avrebbe perso il controllo della vettura nella celebre curva Caracciola-Karussell.

L’impatto e la Ferrari distrutta

L’impatto contro le barriere è stato violento e ha provocato ingenti danni alla supercar, con la parte anteriore completamente distrutta. Secondo le ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a una velocità di circa 112 chilometri orari.

La pista è stata immediatamente fermata con l’esposizione della bandiera rossa, per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del tratto interessato.

Robert Sánchez è uscito illeso

La notizia più importante riguarda però le condizioni del calciatore: Robert Sánchez è uscito dall’abitacolo senza riportare conseguenze fisiche.

Dopo lo schianto, il portiere si sarebbe persino fermato per aiutare a raccogliere i pezzi della Ferrari.

Un grande spavento, dunque, per l’estremo difensore del Como, che aveva approfittato della pausa per gli impegni delle nazionali per concedersi una giornata all’insegna della sua passione per i motori.

Questa volta, fortunatamente, a finire in frantumi è stata soltanto la Ferrari.