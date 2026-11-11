Inghilterra, Spence fa visita agli ex compagni di squadra del Tottenham

Djed Spence passa a ritrovare gli ex compagni di squadra del Tottenham. L’esterno dei nerazzurri, che ieri sera ha giocato contro il Como, si trova già in Inghilterra per iniziare il ritiro con la nazionale ed è passato a trovare al centro sportivo degli Spurs la sua ex squadra. Nello scatto social lo si vede ritratto con Richarlison, Wilson Odobert e XabiSimons all’interno dell’infermeria del club. E tra i commenti non passano inosservate le riflessioni dei tifosi degli Spurs che non volevano la cessione di Spence all’Inter.