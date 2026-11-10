Inter, doppia tegola in attacco: dopo Bonny si ferma anche Thuram. Chivu resta con due punte

L’attaccante francese lascia il ritiro della Nazionale per un problema fisico e salterà le sfide contro Italia e Turchia. Bonny resterà ai box almeno un mese: l’emergenza offensiva nerazzurra preoccupa Chivu.

L’Inter perde due attaccanti nel giro di poche ore. Dopo lo stop di Ange-Yoan Bonny, fermato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, arriva anche la notizia del forfait di Marcus Thuram. Il centravanti nerazzurro, tornato a vestire la maglia della Francia dopo l’esclusione dello scorso mese, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico che non ha mostrato i miglioramenti sperati.

La comunicazione ufficiale della federazione francese chiarisce la situazione: «A causa della mancata ripresa delle sue condizioni e a seguito degli esami, d’accordo con l’Inter e il giocatore, lo staff della nazionale francese ha scelto di rimandarlo nel suo club».

Thuram salterà quindi le due partite in programma contro l’Italia, a San Siro, e la Turchia. Il suo rientro ad Appiano Gentile servirà per approfondire il quadro clinico e valutare i tempi di recupero. Al momento, le sue condizioni restano da monitorare.

Bonny fuori almeno un mese, Thuram da valutare

La situazione più definita riguarda Bonny, che dovrà restare lontano dal campo per almeno un mese. Il problema muscolare accusato contro il Como lo costringerà a saltare diversi impegni, privando Chivu di un’alternativa importante nelle rotazioni offensive.

L’attaccante ha finora collezionato tre gol in 14 partite, due in Serie A e uno in Champions League. Soltanto in due occasioni è partito dal primo minuto, ma il suo contributo è stato comunque prezioso per dare soluzioni differenti al reparto.

Diverso il discorso per Thuram, autore di sei reti in campionato e riferimento centrale dell’attacco nerazzurro. Il francese era reduce da un periodo di grande impiego e la mancata convocazione con la Nazionale rappresenta un campanello d’allarme per lo staff interista.

Chivu resta con due attaccanti: anche Lautaro deve ritrovare la condizione

Il doppio stop complica inevitabilmente i piani di Cristian Chivu. Con Bonny indisponibile e Thuram da valutare, l’Inter si ritrova con appena due attaccanti a disposizione. Tra questi c’è Lautaro Martinez, che a sua volta rientra da un infortunio e dovrà ritrovare progressivamente la migliore condizione.

Una situazione delicata, soprattutto considerando gli impegni che attendono i nerazzurri dopo la sosta. Lo staff medico dovrà gestire con attenzione i recuperi, evitando di accelerare i tempi e correre rischi inutili.

La priorità è capire l’entità del problema di Thuram e stabilire quando potrà tornare a disposizione. Per Chivu, intanto, l’emergenza in attacco è diventata improvvisamente una delle principali preoccupazioni.