Malagò indaghi sull’AIA: un sistema corrotto che va fermato

E’ uno dei nostri cavalli di battaglia ma la nostra unica speranza si chiama Giovanni Malagò. Uno che nel calcio ci sta entrando in punta di piedi e infatti stanno provando a farlo fuori perché ha iniziato, da Presidente prima e Commissario poi, a mettere le mani nella marmellata. Anche se il colore non è proprio quello.

Malagò e il cambio di fronte delle associazioni

Come mai le associazioni dei calciatori e allenatori si sono schierate con Malagò a giungo e si schierano contro a dicembre? O dovete fare pace col cervello oppure viene confermato un sistema mafioso all’interno del calcio che deve finire. Malagò arriva da Coni e Cio. Diciamocelo chiaramente: il sistema lo schifa anche perché è consapevole che qui o ti presti a determinati giochi di potere o sei morto.

La retromarcia di Marotta e il ruolo di Galliani

E da qui si spiega anche la retromarcia di Beppe Marotta. Il piano di Marotta è semplice: Galliani, vista l’età, Presidente per 2 anni e poi sarà lui stesso a candidarsi a Presidente Federale con l’Avvocato Viglione segretario generale. Adriano Galliani è un grande dirigente e anche se ha superato gli 80 resta un simbolo del nostro calcio.

Il fondo pensionistico dei calciatori e le nomine nell’AIA

Malagò è chiamato a far saltare il banco, se davvero vogliamo cambiare il calcio. Il Commissario federale ha la forza per azzerare AIC e AIA. Se Malagò andrà avanti sul fondo pensionistico dei calciatori scatarrano le manette. C’è chi invece vuole far tacere tutto ciò che è accaduto in questi ultimi 25 anni.

Con Orsato, l’Aia ha apparentemente risolto i problemi di campo ma non ha risolto i giochi di potere dietro la scrivania. Come votano le commissioni e cosa c’è dietro ogni promozione. Abbiamo spesso fatto nomi e cognomi anche nel libro nero del calcio italiano ma è giunta l’ora che a scendere in campo non sia più la procura federale ma la Procura della Repubblica. Perché il calcio è estraneo ad indagini vere della giustizia ordinaria?