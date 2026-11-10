Inter, Ausilio rompe il silenzio dopo l’addio: «Sento questa squadra ancora mia». E svela il retroscena su Frattesi e la Juventus

L’ex direttore sportivo nerazzurro è intervenuto al Football Summit di Torino, tornando sulla separazione dopo 28 anni dall’Inter e raccontando il tentativo della Juventus, attraverso Giovanni Carnevali, di portare via un giocatore nerazzurro.

Piero Ausilio torna a parlare pubblicamente dopo la fine della sua lunga esperienza all’Inter. L’occasione è il Football Summit di Torino, dove l’ex direttore sportivo nerazzurro ha ripercorso i suoi 28 anni nel club, spiegando come ha vissuto la separazione e confermando il legame ancora forte con la società e con la squadra.

Un addio che, nelle parole del dirigente, non è stato segnato da rotture o polemiche. Ausilio ha ribadito di aver vissuto la conclusione del rapporto come una scelta arrivata al momento giusto, dopo aver contribuito a riportare l’Inter ai vertici e dopo aver conquistato importanti successi.

Ausilio: «L’importante è che le situazioni siano state gestite nel modo più normale»

L’ex dirigente ha raccontato innanzitutto il proprio stato d’animo dopo la separazione: «Ora sto benissimo perché l’Inter è stata una parte importante a livello professionale, lunga, particolare e unica. Poi, come tutte le belle storie è finita. Non per forza devono, ma possono finire. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale, sicuramente è stato così da parte mia. Era arrivato il momento, penso sia stato quello giusto».

Ausilio ha poi spiegato quanto fosse importante lasciare il club dopo aver raggiunto risultati significativi: «Per me era importante andare via dopo una grande vittoria, era l’unica cosa che ho sempre desiderato. E sono andato via dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici positivi degli ultimi anni. Quindi va bene così».

Una scelta maturata dopo un percorso lungo quasi tre decenni, durante il quale il dirigente ha attraversato cambi di proprietà e diverse fasi della storia nerazzurra: «Io mi porto dentro tutto, ho vissuto emozioni bellissime. Ci sono stati momenti difficili, cambi di proprietà. L’Inter vincente di oggi è passata anche da quei momenti, io me li porto dentro tutti».

Il rapporto con Marotta e la continuità affidata a Baccin

Ausilio ha chiarito di non aver più avuto occasione di parlare con Giuseppe Marotta, mentre sono rimasti vivi i rapporti con diversi componenti dell’ambiente nerazzurro: «Marotta non ho avuto più l’occasione di sentirlo, è il presidente ed è molto impegnato. Sento e vedo regolarmente Baccin, i rapporti con lui non possono sparire di colpo. Vedo e sento Chivu, come anche alcuni giocatori».

L’ex direttore sportivo ha poi sottolineato il significato della promozione di Dario Baccin, suo storico vice, e dell’inserimento di Lo Schiavo nell’area scouting: «Il fatto che l’Inter abbia dato continuità nel progetto affidandosi a Baccin, che è stato mio vice, oltre ad aver inserito una figura che io stavo valutando di inserire nel parco osservatori (Lo Schiavo, ndr), hanno dato un senso al mio lavoro. Vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, l’Inter non ha cambiato ma ha dato continuità».

Un passaggio che conferma come Ausilio consideri la scelta della società una forma di riconoscimento per il lavoro svolto negli anni.

«Non posso dimenticarmi di una squadra che sento ancora mia»

Il legame con l’Inter, nonostante la separazione, resta fortissimo. Ausilio ha raccontato di continuare a seguire praticamente tutte le partite della squadra, come accadeva durante la sua esperienza da dirigente: «Vi dirò una cosa: io dal dicembre 2009, Dinamo Kiev-Inter, non ho mai saltato una partita dell’Inter. Il 99% live e le altre da video. L’unica partita che non ho visto è stato il derby di settimana scorsa perché ero all’estero. Stavo vedendo un’altra partita».

E sulle emozioni con cui vive oggi le gare dei nerazzurri, ha aggiunto: «Sì, sarei bugiardo se dicessi il contrario. Mi scappa anche qualche parolaccia, è sempre stato così. E’ normale, non posso dimenticarmi di colpo di una squadra che sento ancora mia. Io ho chiuso la storia con l’Inter il 1° settembre, a mercato finito, Spence è arrivato prima. I ragazzi li sento ancora miei e li tifo perché la vittoria sarebbe anche mia».

Ausilio ha infine espresso la propria visione sul lavoro di un direttore sportivo, sottolineando l’importanza di unire tecnologia e capacità di valutazione diretta: «Deve esserci un approccio personale al lavoro. Ho rispetto per gli algoritmi e i dati, dobbiamo essere favorevoli al cambiamento. Io come ds dico sempre che nessun dato riesce a trasmettermi la personalità che può darmi un calciatore dal vivo. L’occhio è fondamentale, ce l’hanno tutti i direttori sportivi».

Il retroscena sulla Juventus: Carnevali ha provato a prendere un giocatore dell’Inter

Nel corso dello stesso appuntamento al Football Summit di Torino, Ausilio ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda la Juventus e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Parlando del rapporto con il dirigente neroverde, l’ex ds interista ha raccontato: «Da Giovanni ho preso tanti giocatori dal Sassuolo in questi anni. Lui ha provato a prenderne uno quest’estate da noi, ma non era il caso».

Parole che hanno immediatamente acceso la curiosità sul nome del calciatore coinvolto. Alla domanda se il riferimento fosse a Davide Frattesi, Ausilio ha risposto con una frase che lascia aperta la questione: «Frattesi? Chiedetelo a lui dopo».

Un’indicazione che alimenta i sospetti sull’identità del giocatore e sul possibile intreccio di mercato tra Inter, Sassuolo e Juventus. Ausilio, però, non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, limitandosi a raccontare il tentativo senza confermare esplicitamente il nome di Frattesi.

Da Balotelli a Brozovic: i primi colpi della carriera nerazzurra

Durante l’intervista, Ausilio ha ripercorso anche alcune delle operazioni più significative della sua lunga esperienza all’Inter, ricordando i primi acquisti che hanno segnato il suo percorso.

«Identifico Balotelli come la prima operazione di un certo rilievo», ha raccontato, prima di soffermarsi su un altro nome importante nella storia recente nerazzurra: «Da direttore della prima squadra, andando a memoria, penso. Brozovic. Anzi, sicuramente Brozovic».

Un viaggio nei ricordi che restituisce il senso di un’avventura durata 28 anni. Un capitolo chiuso ufficialmente, ma non sul piano affettivo: Ausilio continua a sentirsi legato all’Inter e, come ha ribadito, a tifare per una squadra che considera ancora sua.