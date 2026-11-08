Fiorentina-Juventus, al Franchi gol, spettacolo e un punto a testa

Termina 2-2 la sfida del Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus che chiude l’undicesima giornata. Viola avanti due volte e Juventus che pareggia in entrambi i casi.

Grande spettacolo al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Sono i viola su corner di Goncalves a fare 1-0. Colpo di testa di Pellegrino. Quarto gol in campionato, secondo consecutivo. Juventus che reagisce e pareggia con Woltemade. Il Gigante di Brema fa 1-1 su assist di uno straripante Kolo Muani. Nella ripresa ancora Fiorentina avanti. Njie risolve una mischia e fa 2-1. Reazione bianconera affidata a Bremer di testa da corner su errore di De Gea. 2-2. Nel finale proteste bianconere per un rigore non dato dopo tocco di mano di Joao Mario. Gol annullato a Dragusin per il 3-2, fallo su Bremer.

Fiorentina-Juventus 2-2

A partire forte sono i ragazzi di Vanoli che dopo 4 minuti la sbloccano. Corner di Goncalves e inzuccata di uno scatenato Pellegrino sul secondo palo con l’attaccante che festeggia alla Batistuta. La Juventus reagisce e al 32’ capitalizza la spinta. Kolo Muani semina il panico nella difesa della Fiorentina e appoggia al centro per Woltemade con il Gigante di Brema freddo ad appoggiare alle spalle di De Gea per il suo primo gol in Serie A.

Il gol non spaventa la Fiorentina che al 54’ torna per la seconda volta in vantaggio. Cross di Jimenez da destra che scatena un flipper nell’area di Vicario con Njie che è il più lesto di tutti a segnare il suo terzo gol consecutivo che vale il sorpasso. Al 66’ la Juventus la pareggia ancora. Corner di Douglas Luiz, uscita a vuoto di De Gea che compromette una partita pressoché perfetta e inzuccata di Bremer che trova il 2-2.

Juventus che sale così in cattedra e protesta per un possibile rigore. Cross di Zhegrova, Dragusin respinge e Joao Mario tocca con il braccio con arbitro e VAR che restano però silenti. Poco dopo la Fiorentina troverebbe il terzo vantaggio. Corner di Mastantuono e inzuccata vincente dell’ex Dragusin con Colombo che annulla però per una precedente spinta del difensore su Bremer. Al Franchi termina così 2-2 con la Fiorentina che muove ulteriormente la classifica prima della sosta e la Juventus ora a -6 dal quarto posto…