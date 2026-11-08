Inter-Como, Chivu batte Fabregas nel big match

Dopo il ko nel Derby e il successo di Rotterdam contro il Feyenoord l’Inter torna a vincere in Serie A. Battuto 2-0 in casa il Como.

Il ko nel Derby è già dimenticato dopo l’ottima gara di Champions League e i 3 punti con il Feyenoord, Cristian Chivu ne ottiene altri 3 nel big match contro il Como di Fabregas reduce dalla vittoria 1-9 contro il Lens in Champions League. Un Inter dominante chiude la pratica nel primo tempo. Prima è Pio Esposito su assist di uno scatenato Spence a trovare l’1-0. Al termine di un flipper in area è invece il solito Marcus Thuram a fare 2-0. Nel finale di match traversa di Nico Paz. Inter che torna seconda, scavalca la Roma ed è ora a -1 dalla Lazio. Como quinto alle spalle del Milan di Amorim.

Inter-Como 2-0

L’Inter parte forte e passa al 12′: Thuram serve Spence in sovrapposizione, il cross rasoterra trova Pio Esposito, che vince il duello con Ramon e batte Sanchez da due passi. Sette minuti dopo arriva il raddoppio: cross di Zielinski, rinvio sbagliato di Valle e Thuram, di prima intenzione, non perdona. Il Como si fa vedere con un colpo di testa di Ramon, alto, al 77′, e all’83′ sfiora il gol con Nico Paz, la cui conclusione di prima intenzione scheggia l’incrocio dei pali. Non basta per riaprire la partita. Finisce 2-0 Inter.