Napoli-Lazio, pari al Maradona e biancocelesti primi alla sosta

Termina 1-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio. Alla rete di Frattesi ha risposto nel secondo tempo l’autorete di Pedraza.

Dopo il pesante ko contro il Porto il Napoli torna a fare punti in Serie A pareggiando 1-1 al Maradona contro la Lazio dell’ex Gennaro Gattuso. Gara che si sblocca nella prima frazione a segnare è Frattesi. Nella ripresa il Napoli pareggia subito con l’autorete di Pedraza. Gli azzurri poi dominano la gara mancando in più occasioni la rete del 2-1. Alla sosta la Lazio è così prima in classifica a 29 punti. Il Napoli sale invece a quota 15 punti a -14 dalla vetta e al decimo posto in classifica.

Napoli-Lazio 1-1

3 minuti e Lazio subito vicina al gol. I biancocelesti prima sfiorano il vantaggio con Isaksen e poi con Frattesi. Un minuto e il Napoli risponde. Verticale di De Bruyne per Hojlund che viene però fermato da Sutalo. Dopo un buon forcing degli ospiti la Lazio passa al 28′. Nuno Tavares serve Noslin che serve perfettamente Frattesi che in inserimento fa 1-0. Al 32′ infortunio per Sutalo, entra Diogo Leite. In chiusura di primo tempo diverse occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato resta quello di 1-0.

Pronti-via e al 3′ della ripresa è 1-1. Cross di Lang a cercare McTominay e Hojlund. Sulla sfera arriva però Pedraza che impatta male e si fa autogol. Altri 3 minuti ed è McTominay a sfiorare il 2-1 su assist di Vergara. Al 58′ è Olivera a calciare alto la palla del possibile 2-1. 60 secondi e De Bruyne non riesce a superare Mandas per il vantaggio. Al 88′ ancora McTominay in rovesciata sfiora soltanto il gol vittoria.