Serie A, Amorim sorride a Genova. Sarri torna a farlo a Monza

Termina 1-2 per il Milan la sfida del Ferraris contro il Genoa. Vittoria di misura in trasferta anche per l’Atalanta che sbanca Monza.

Il Milan vince 1-2 contro il Genoa e si porta al quarto posto in classifica scavalcando il Como. Rossoneri che la sbloccano al 12′ con Cisse che riceve in area e fa 0-1. Passano 7 minuti e Pulisic raddoppia. Altro errore della difesa rossoblù e 0-2. Al 30′ gol annullato ad Osmajic per fuorigioco. Nella ripresa il Genoa accorcia ma lo fa troppo tardi, al 88′ con Ellertsson. Serve invece un grande Carnesecchi all’Atalanta per resistere nel primo tempo contro il Monza. Nella ripresa è poi Krstovic a segnare il definitivo 0-1.

Genoa-Milan 1-2

12 sul cronometro e Milan avanti. Grave errore del Genoa in costruzione, ne approfitta il Milan che riparte in modo fulmineo sfruttando la qualità di Rabiot e il movimento intelligente di Ramos. Vasquez distratto, Cissè la piazza all’angolino per il vantaggio. 7 minuti e al 19′ è già 0-2. Altro clamoroso errore della retroguardia di casa, con una incomprensione fatale tra Marcandalli e Vasquez. Ramos libera Pulisic al tiro e per il fantasista è un gioco da ragazzi battere il portiere del Grifone. Al 30′ gol annullato al Genoa. Segna Osmajic ma è in fuorigioco. Al 88′ Ellertsson accorcia 1-2. Gran gol da parte del centrocampista che, lasciato completamente solo, ci prova dai 25 metri mettendola all’angolino. Finisce 1-2 Milan, rossoneri ora quarti a 24 punti.

Monza-Atalanta 0-1

Primo tempo a totale appannaggio del Monza. Carnesecchi in meno di un minuto deve fare 4 parate: Varela due volte, Robinson e Kouadio obbligano il portiere a metterci le pezze. Nella ripresa è Krstovic a piazzare la zampata vincente. Bernasconi-Zalewski-Bernasconi sulla sinistra, cross basso, Tornqvist non trattiene e Krstovic è rapidissimo a insaccare a porta vuota. Un tiro nello specchio, un gol. E il montenegrino sale a quota 7 in campionato. Atalanta che torna al successo. Juric espulso nel finale.