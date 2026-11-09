Sassuolo, Aquilani esonerato: D’Aversa sarà il nuovo allenatore

La sconfitta per 3-0 contro la Roma ha segnato il destino dell’allenatore neroverde. La società valuta il cambio in panchina ed il prescelto è Roberto D’Aversa.

Il Sassuolo si prepara a cambiare guida tecnica. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma, la posizione di Alberto Aquilani è diventata sempre più difficile e la società ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore. Per il tecnico romano, arrivato in estate, si chiude così un’esperienza durata pochi mesi.

La crisi di risultati ha pesato in maniera determinante: i neroverdi non vincono in campionato dal 13 settembre, quando superarono la Juventus, e hanno incassato cinque sconfitte consecutive. A preoccupare è soprattutto il rendimento difensivo, con 29 reti subite nelle prime undici giornate.

D’Aversa il nome scelto

Per la successione di Aquilani il candidato unico è Roberto D’Aversa, che peraltro era presente sugli spalti dell’Olimpico in occasione della partita contro la Roma.

La crisi che ha portato alla svolta

I numeri raccontano le difficoltà del Sassuolo: una sola vittoria dal 13 settembre, cinque ko consecutivi e una difesa che ha concesso troppo agli avversari. La sconfitta dell’Olimpico ha rappresentato il punto più basso di una serie negativa che ha spinto il club a intervenire.

Dopo la gara, lo stesso Aquilani aveva assunto pubblicamente le proprie responsabilità: «Sono io l’unico responsabile», aveva dichiarato nel post-partita.

La sosta per preparare il nuovo corso

Il calendario offre al Sassuolo due settimane per organizzare il cambio in panchina e permettere al nuovo allenatore di lavorare con il gruppo. Alla ripresa del campionato, i neroverdi saranno attesi dalle sfide contro Genoa e Napoli.

La priorità sarà ritrovare solidità difensiva, fiducia e continuità. A D’Aversa il compito di ritrovare la strada giusta.