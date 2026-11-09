Italia, Mancini lancia la sfida a Francia e Belgio: «Possiamo giocarci la qualificazione alle semifinali»

Il commissario tecnico azzurro ha parlato da Coverciano alla vigilia degli ultimi due impegni di Nations League. Spazio ai giovani, alle esclusioni di Bernardeschi, Cristante e Calò e al possibile ritorno di Chiesa. «Abbiamo l’obbligo di cercare i giovani e di conoscerli».

La Nazionale italiana si prepara a vivere una settimana decisiva per il proprio percorso in Nations League. Gli Azzurri si sono ritrovati a Coverciano per preparare le ultime due partite del girone, contro Francia e Belgio, che determineranno le possibilità di qualificazione alla fase finale.

Roberto Mancini ha presentato gli impegni in conferenza stampa, facendo il punto sulla crescita della squadra, sulle scelte relative ai convocati e sul progetto di rinnovamento della Nazionale.

Il commissario tecnico non nasconde le ambizioni dell’Italia, ma invita anche a mantenere equilibrio e consapevolezza del lavoro ancora da svolgere.

Mancini: «Possiamo giocarci la qualificazione alle semifinali»

Il primo obiettivo è chiaro: conquistare un posto tra le migliori della competizione.

«Per com’è la situazione in questo momento, per come s’è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza».

L’Italia arriva agli ultimi due appuntamenti del girone con la possibilità di giocarsi il passaggio del turno. Giovedì 12 novembre a San Siro ci sarà la Francia, mentre domenica 15 novembre gli Azzurri saranno impegnati a Bruxelles contro il Belgio.

Due partite che rappresentano un test importante anche per valutare i progressi di un gruppo che sta cercando di ritrovare entusiasmo e continuità.

La linea verde di Mancini: «Abbiamo l’obbligo di cercare i giovani»

Uno dei temi centrali della conferenza riguarda il ricambio generazionale. Il commissario tecnico ha convocato diversi giovani, alcuni dei quali alla prima esperienza con la Nazionale maggiore.

Mancini ha spiegato la filosofia alla base delle proprie scelte:

«Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C’è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l’obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente».

Il CT vuole osservare da vicino i talenti emergenti, offrendo loro la possibilità di entrare progressivamente nel gruppo azzurro.

«Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi».

Tra i nomi più interessanti c’è Mattia Liberali, giovane talento del Como, sul quale Mancini ha espresso un giudizio positivo:

«Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene».

Il tecnico ha parlato anche di Marco Palestra e Matteo Palma, sottolineando l’importanza di seguire con attenzione i giovani che possono rappresentare il futuro della Nazionale.

Bernardeschi e Cristante fuori dai convocati: la spiegazione del CT

Tra le decisioni che hanno fatto discutere c’è l’esclusione di Federico Bernardeschi e Bryan Cristante.

Mancini ha chiarito che non si tratta di una bocciatura definitiva, ma di una scelta legata alle esigenze attuali della Nazionale.

«Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c’è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza».

Una posizione che conferma la volontà del commissario tecnico di ampliare le alternative a disposizione, dando spazio a profili differenti rispetto a quelli già conosciuti.

Caso Calò, Mancini risponde al procuratore

Un altro argomento affrontato in conferenza riguarda Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone rimasto fuori dalla lista dei convocati.

Il suo procuratore aveva manifestato pubblicamente il proprio disappunto per la mancata chiamata. Mancini ha risposto senza nascondere la propria posizione.

«Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore».

Una risposta netta, con la quale il CT ribadisce che le convocazioni devono seguire valutazioni tecniche e progettuali, senza condizionamenti esterni.

Chiesa, il possibile ritorno in azzurro

Tra i giocatori che Mancini continua a seguire con attenzione c’è Federico Chiesa. L’esterno offensivo sta cercando di ritrovare continuità e condizione dopo un periodo complicato.

Il commissario tecnico ha confermato di essere rimasto in contatto con il calciatore:

«Ci siamo sentiti diverse volte, non sta giocando, ha bisogno di ritrovare la condizione. Penso che possa tornare con noi molto presto».

Parole che lasciano aperta la porta a un ritorno in Nazionale, una volta recuperata la migliore condizione atletica.

Tresoldi, Mancini e Ranieri al lavoro per convincerlo

Il CT ha affrontato anche il tema di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante con la possibilità di scegliere tra diverse nazionali.

Mancini ha confermato di aver parlato direttamente con il giocatore, coinvolgendo anche Claudio Ranieri.

«Ci ho parlato, lo ha fatto anche Claudio Ranieri. Credo che lui debba sentire il fatto di giocare per la Nazionale italiana. È italiano, il padre è italiano, penso che ci siano delle possibilità che possa scegliere la maglia azzurra. Speriamo faccia la scelta giusta».

La Federazione continua dunque a lavorare per convincere i giovani talenti con doppia cittadinanza a scegliere l’Italia.

Italia, ora parlano il campo e i risultati

La conferenza di Coverciano restituisce l’immagine di una Nazionale impegnata su due fronti: da una parte la necessità di ottenere risultati immediati, dall’altra la costruzione di un gruppo giovane e competitivo per il futuro.

Le partite contro Francia e Belgio saranno decisive per il cammino in Nations League. Mancini vuole confermare i progressi delle ultime uscite e continuare a dare spazio ai nuovi talenti.

L’entusiasmo intorno agli Azzurri è tornato, ma il commissario tecnico sa che non basta. Adesso serviranno prestazioni e risultati per trasformare le aspettative in una concreta crescita della Nazionale.