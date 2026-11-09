Bayern, Hoeness gela Musiala: «Non sappiamo se tornerà ai livelli di prima». E spunta il nodo contratto

Le parole del presidente onorario del club bavarese sulle condizioni del talento tedesco fanno discutere. Il giocatore convive con un disturbo neurologico gestibile con i farmaci e resta fermo per un problema muscolare.

Le condizioni di Jamal Musiala preoccupano il Bayern Monaco. A riaccendere i riflettori sulla situazione del trequartista tedesco sono state le dichiarazioni di Uli Hoeness, presidente onorario del club, che ha espresso dubbi sulla possibilità che il giocatore possa ritrovare il rendimento mostrato prima dei problemi di salute e degli infortuni.

Intervenuto alla trasmissione televisiva bavarese Sonntags-Stammtisch, Hoeness ha descritto la situazione come un dilemma per la società: «Con lui siamo di fronte a un dilemma. È affetto da una malattia non facilmente curabile, ma i cui sintomi possono essere gestiti attraverso un trattamento farmacologico». Il dirigente ha poi aggiunto: «Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo».

Il caso Musiala e i problemi neurologici

Il talento tedesco, classe 2003, aveva reso pubblici nei mesi scorsi alcuni episodi di assenza temporanea legati a una disfunzione neurologica. In estate era stato colto da due malori durante altrettante amichevoli del Bayern, contro Lipsia e Heidenheim.

La situazione era stata affrontata anche attraverso una gestione farmacologica. Al momento, però, Musiala è lontano dal campo soprattutto a causa di un problema muscolare rimediato con la nazionale tedesca. Il suo rientro è atteso dopo la sosta internazionale, ma resta da verificare quale sarà la sua condizione fisica.

Hoeness e il contratto: «Immaginate se il Bayern lo mettesse in discussione»

A far discutere sono state anche le parole del dirigente sul rapporto tra la situazione del calciatore e il suo accordo economico con il Bayern. Hoeness ha ricordato che Musiala continua a percepire regolarmente il proprio stipendio, sollevando poi un interrogativo:

«Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare se il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo che quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto».

Una riflessione che ha alimentato il dibattito in Germania, soprattutto considerando il peso economico del giocatore e il contratto che lo lega al club fino al 2030.

Matthäus: «Sta cercando di provocarlo»

Alle dichiarazioni di Hoeness ha fatto seguito anche il commento di Lothar Matthäus, ex capitano del Bayern e della nazionale tedesca. Secondo lui, le parole del dirigente potrebbero essere una provocazione mirata a stimolare una reazione positiva nel giocatore.

Matthäus ha interpretato l’intervento come un modo per spingere Musiala a dimostrare di poter tornare ai suoi livelli, senza essere protetto eccessivamente dalle critiche.

Per il Bayern, dunque, la priorità resta accompagnare il recupero del suo talento, aspettando di capire quando potrà tornare a disposizione e soprattutto se riuscirà a ritrovare la brillantezza che lo aveva reso uno dei protagonisti del calcio europeo.