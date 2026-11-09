L’attaccante nigeriano non è entrato nemmeno un minuto nella sfida persa 2-1 al Metropolitano. Una scelta che fa discutere, soprattutto dopo le parole di fiducia pronunciate dal Cholo pochi giorni prima.

È un momento complicato per Ademola Lookman all’Atletico Madrid. La sconfitta per 2-1 contro il Barcellona ha lasciato in eredità non soltanto delusione per il risultato, ma anche un caso destinato a far discutere: per la prima volta in questa stagione, l’attaccante nigeriano è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, senza trovare spazio neanche nel finale.

Una decisione sorprendente, soprattutto considerando che la squadra di Diego Simeone era alla ricerca del pareggio. Il tecnico argentino ha scelto altre soluzioni offensive, inserendo Sorloth e Jonathan David, ma senza ricorrere a Lookman.

Dalle parole di fiducia all’esclusione

La scelta di Simeone assume un significato particolare se si considera quanto dichiarato dall’allenatore soltanto pochi giorni prima della partita. Il Cholo aveva difeso pubblicamente il giocatore, invitando a non perdere la fiducia nelle sue qualità e ricordando come anche altri protagonisti dell’Atletico avessero attraversato periodi difficili prima di ritrovare la propria condizione.

Il tecnico aveva inoltre sottolineato l’importanza di Lookman negli uno contro uno e la fiducia riposta nel suo potenziale. Contro il Barcellona, però, è arrivata una decisione che sembra raccontare una situazione diversa.

Numeri lontani dalle aspettative

Il rendimento stagionale del nigeriano è al di sotto delle attese. Lookman ha collezionato 737 minuti tra Liga e Champions League, mettendo insieme due gol e un assist. Numeri distanti da quelli dei suoi primi mesi a Madrid, quando aveva avuto un impatto decisamente più incisivo dopo il trasferimento dall’Atalanta.

Nel frattempo, nelle gerarchie offensive di Simeone, Álex Baena sembra aver guadagnato terreno, riducendo ulteriormente lo spazio a disposizione dell’ex atalantino.

Il Barcellona riapre il caso

La mancata presenza in campo contro i blaugrana ha alimentato le discussioni anche perché l’Atletico aveva bisogno di velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo per provare a recuperare il risultato. Lookman avrebbe potuto rappresentare una soluzione, ma Simeone ha preferito affidarsi ad altri interpreti.

La sosta per le nazionali arriva in un momento importante per l’attaccante, che avrà l’occasione di ritrovare fiducia con la Nigeria prima di tornare a Madrid. Al rientro servirà una risposta concreta per riconquistare spazio e considerazione.

Il talento non è in discussione, ma la situazione è cambiata. Dopo essere stato uno dei protagonisti della crescita dell’Atletico nella scorsa stagione, Lookman si trova ora a dover riconquistare la fiducia del suo allenatore. E la panchina contro il Barcellona rappresenta un segnale difficile da ignorare.