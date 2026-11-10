Juve, a Firenze l’apice del peggio: errori, episodi arbitrali e caos Cabal- tifoso! Il solito motivetto che sentiamo da un anno

Juventus, il 2-2 di Firenze riassume tutti i problemi bianconeri: errori difensivi, polemiche arbitrali e poca continuità. Una storia che dura da un anno.

A Firenze si è visto probabilmente l’apice del peggio della Juventus. Non tanto per il risultato, perché un pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina può anche essere accettato in determinate circostanze, quanto per tutto quello che è successo durante e attorno alla partita.

Juventus, a Firenze il concentrato di tutti i problemi

Errori individuali, disattenzioni collettive, occasioni sprecate, episodi arbitrali sfavorevoli e polemiche anche fuori dal terreno di gioco, un insieme di situazioni che ha trasformato una partita importante in un concentrato di tutto quello che non funziona nel mondo bianconero.

La Juventus ha avuto il merito di rimontare due volte, ma non può essere questo il parametro per giudicare positivamente la prestazione, una squadra che vuole tornare competitiva deve fare molto di più. E soprattutto deve smettere di ripetere gli stessi errori.

Prestazione piena di errori: la Juventus continua a farsi male da sola

La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato ancora una volta limiti evidenti, la Fiorentina è riuscita a segnare due gol sfruttando situazioni difensive gestite male, con una Juventus poco attenta, lenta nelle letture e incapace di mantenere la concentrazione nei momenti decisivi.

Il gol di Pellegrino e quello di Njie sono due episodi differenti, ma raccontano lo stesso problema: i bianconeri concedono troppo facilmente occasioni agli avversari, quando riescono a costruire qualcosa di importante in attacco, spesso non concretizzano.

A Firenze sono arrivate occasioni importanti, alcune delle quali avrebbero potuto cambiare il risultato, la Juventus ha avuto le possibilità per vincere, ma ha anche rischiato di perdere.

È questa la contraddizione più evidente di una squadra che alterna buone giocate a errori difficili da spiegare, una squadra che sbaglia l’approccio come con il Genoa, che reagisce ma che quando ha l’occasione per ribaltare non ribalta, una squadra del “vorrei ma non posso”.

Gli episodi arbitrali sfavorevoli aggravano una serata già complicata

Come se non bastassero i problemi tecnici, a Firenze sono arrivati anche episodi arbitrali molto discussi, il calcio di rigore non assegnato per il tocco di braccio di João Mário rappresenta la situazione più controversa, la posizione dell’arto del difensore viola offre argomenti importanti a favore della concessione del penalty, ma Colombo lascia proseguire e il VAR non interviene. I tifosi bianconeri ricordano bene lo stesso Joao Mario punito in Verona-Juventus per un intervento non da rigore e oggi si chiedono come mai questo non sia rigore e come mai in sala Var abbiano spento tutto.

Resta poi il dubbio sulla mancata seconda ammonizione di Oulaï, un episodio che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della partita, Colombo non ha buoni trascorsi bianconeri, basti ricordare Sassuolo-Juventus 4-2 con un rosso mancato per Berardi e il rigore non concesso per fallo su Conceiçao, lo scorso anno in Lazio-Juventus.

Sono situazioni sulle quali la Juventus ha motivi per recriminare, ma non possono però diventare un alibi, perché una squadra che vuole competere ai massimi livelli non può dipendere esclusivamente dalle decisioni arbitrali per riuscire a vincere una partita, gli errori dell’arbitro, quando ci sono, vanno evidenziati. Ma quelli dei giocatori devono essere affrontati con la stessa attenzione.

Anche fuori dal campo, una serata da dimenticare

Il problema della Juventus non si limita a quello che accade sul terreno di gioco.

Anche fuori dal campo, la partita di Firenze ha lasciato una lunga scia di tensioni, discussioni e polemiche, l’accoglienza come al solito è stata colorita, questo può passare, ma vedere una persona a cui viene vietato di ricevere a fine partita la maglia da un calciatore perchè tifoso della Juventus è la fine del calcio e della passione e l’inizio di qualcosa di diverso, che definire inaccettabile è poco.

Manca continuità: il motivetto che sentiamo da un anno

Tra proteste arbitrali, interrogativi sulle scelte tecniche e malumori per un risultato deludente, il clima attorno alla squadra continua a essere complicato, manca quella sensazione di stabilità che dovrebbe accompagnare una società intenzionata a tornare protagonista. Ogni partita sembra aprire un nuovo fronte di discussione, una settimana si parla della difesa, quella successiva dell’attacco, poi delle scelte dell’allenatore, degli arbitri o delle responsabilità della dirigenza. Il risultato è che si continua a discutere degli stessi problemi senza vedere una soluzione definitiva. E arriviamo al punto centrale: la Juventus non ha continuità, lo sentiamo ripetere da un anno. Dopo una vittoria convincente si parla di crescita, dopo un pareggio deludente si torna a sottolineare la necessità di trovare equilibrio, concentrazione e costanza. È diventato un motivetto quasi automatico.

La squadra deve crescere, deve migliorare, deve imparare a gestire le partite, deve essere più attenta nei novanta minuti, tutto vero. Ma quante volte abbiamo già ascoltato queste parole? Il problema è che il tempo passa, cambiano alcune situazioni, si modificano gli interpreti, ma il risultato resta troppo spesso lo stesso. La Juventus riesce a disputare una buona partita e poi torna immediatamente a commettere errori che sembravano superati, la sensazione è che questa discontinuità possa accompagnare la squadra ancora a lungo.

Spalletti, non basta individuare il problema: bisogna risolverlo

Luciano Spalletti conosce perfettamente i limiti della propria squadra, mel dopopartita di Firenze ha riconosciuto la presenza di errori troppo banali e la difficoltà nel mantenere lo stesso livello di attenzione per tutta la gara. Un’analisi condivisibile, ma che non può essere sufficiente, la Juventus non ha bisogno soltanto di diagnosi corrette, ha bisogno di soluzioni che deve trovare lui, oppure a fine stagione farsi da parte.

Anche la società deve interrogarsi sulla costruzione della rosa e sulle aspettative legate a questa stagione, non si può continuare a pensare che il problema si risolverà automaticamente con il passare delle settimane.

Juventus, il rischio è abituarsi alla mediocrità

La cosa più preoccupante non è il pareggio di Firenze, è il rischio che risultati e prestazioni del genere vengano progressivamente considerati normali, una Juventus che si trova a sei punti dal quarto posto e a undici dalla vetta non può accontentarsi di aver mostrato carattere rimontando due volte la Fiorentina. Il carattere è importante, ma non basta.

Servono qualità, organizzazione, continuità e soprattutto risultati, la Juventus non può vivere soltanto di reazioni, perché una grande squadra deve essere capace anche di imporre il proprio gioco.

A Firenze si è visto tutto quello che non dovrebbe accadere: errori tecnici, disattenzioni difensive, occasioni sprecate, episodi arbitrali sfavorevoli e un contorno di polemiche che rende ancora più complicata la situazione. Il problema è che, nonostante tutti abbiano individuato i difetti, la Juventus continua a ripeterli, fino a quando sarà così, parlare di svolta resterà soltanto un esercizio di ottimismo.