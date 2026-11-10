Italia U20, giovedì su Sportitalia la sfida al Portogallo: i talenti azzurri

Dopo le gare di Settembre e Ottobre torna in campo l’Italia U20 di Carmine Nunziata in Elite League e lo farà su Sportitalia.

Riparte giovedì la Elite League, appuntamento su Sportitalia alle ore 17:00 con la gara tra Italia e Portogallo. Lunedì alle 15:00 poi la sfida alla Svizzera.

Italia U20, tutti i talenti

Tanti i talenti tra i convocati tra chi ha già attirato su di se le attenzioni mediatiche come Luca Reggiani, forte difensore del Borussia Dortmund con già una presenza in Nazionale Maggiore fino a chi sta stupendo nel campionato primavera come Filippo Conzato del Torino 8 gol in 10 partite. Non solo loro però nel reparto arretrato tra i tanti ci sono anche Amey del Frosinone, Cocchi dell’Inter ma in prestito al Padova in B e Idele difensore dell’Under 23 dell’Atalanta con già presenze in Serie A e Conference League. Due gli italiani all’esterno invece nel reparto di centrocampo l’ex Roma Coletta ora al Benfica e l’ex Atalanta Riccio al Dordrecht in seconda divisione olandese.

Con loro in mediana tra gli altri Mathis Mout del Monza, protagonista con Juric e Christian Comotto del Milan, che dopo l’esperienza a La Spezia della scorsa stagione sta provando ora a ritagliarsi spazio tra i grandi a casa sua. In attacco poi oltre al già citato Conzato, tra gli altri saranno presenti gli interisti Mosconi e Lavelli. Protagonista in Serie B è invece Emanuele Rao, del Napoli, ora al Pisa dopo la grande stagione a Bari. In C invece stanno brillando Cardinali con lo Spezia, capolista del Girone B e Ladisa con il Trento terzo nel Gruppo per un’Italia che dopo aver centrato il suo primo successo con la Francia nel terzo match dopo i ko con Inghilterra e Germania vuole ora dare continuità con Portogallo e Svizzera…