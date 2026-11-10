Pazienza, persistenza e fiducia: tre concetti chiave per descrivere il periodo che sta vivendo Jannik Sinner. Il tennista italiano è stato protagonista dell’incontro avvenuto nella sede milanese di Allianz dal claim “Be Like Sinner”.

Una nuova normalità

Quasi 120 giorni lontano dal campo da gioco, una nuova normalità quella con cui ha dovuto imparare a convivere Jannik Sinner: “Gioco con il simulatore, poi vado in palestra e torno a casa”. Mesi difficili per il numero due del tennis mondiale: “Sono sicuro che vedrò il tennis in modo ancora più positivo, sto apprezzando quello che sono riuscito a fare”.

Il ritorno in Australia

L’obiettivo è chiaro: tornare in Australia, magari giocando anche qualche torneo prima. Ma senza fretta, la priorità è la carriera a lungo termine: “Voglio giocare ancora 10-15 anni, mi sto affidando ai migliori medici al mondo e ho fiducia in loro. Stiamo lavorando tutti i giorni per tornare in campo il prima possibile”. Il campione italiano sta seguendo alla lettera i protocolli dei medici, ma per la prima volta nella sua vita ha confessato di non avere il polso della situazione: “Per la prima volta non ho il controllo di ciò che accade e questa cosa non mi piace”.

La fiducia, però, in chi lo circonda gli permette comunque di attraversare questo momento con maggior serenità.

L’addio con Cahill e l’arrivo di Norman

Al suo fianco, in conferenza stampa, Darren Cahill: il suo secondo padre, come lui stesso lo ha definito. L’addio è stato annunciato qualche giorno fa, ma nessun dramma ha sottolineato Sinner: “Ci stiamo lasciando in modo normale, so che lui ci sarà sempre. Con lui sono cresciuto tanto”. Un legame che va oltre il campo e lo si capisce sin da subito quando il campione altoatesino varca la porta della sala conferenze e sedendosi scoppia a ridere con il coach australiano. Stima ricambiata da Cahill: “Di Jannik mi ha colpito sin da subito la sua curiosità e voglia di migliorare”. Non è mancato poi l’endorsement nei confronti del nuovo allenatore: “Penso davvero che Magnus Norman abbia migliorato qualsiasi giocatore che ha allenato e sono sicuro che sarà così anche con Jannik”.

La passione per i motori

Non poteva mancare un passaggio su Kimi Antonelli, l’altro grande sportivo italiano del momento: “Guardo tanti sport, ma il Motorsport è quello che mi emoziona di più. Quello che ha fatto Kimi è incredibile. Sembra facile, ma non lo è. Conosco anche il papà e sono persone normali e credo sia proprio questa la cosa che ci unisca di più”.

Normalità, il valore più importante per Jannik Sinner, quella che sta cercando di ritrovare, in modo diverso, lontano dal campo perché in realtà quella virtù non l’ha mai persa: “Sono lo stesso ragazzo di sempre, il successo non mi ha cambiato”.