Coppa d’Africa, ripartono le qualificazioni su Sportitalia

Ripartono su Sportitalia le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d’Africa. Tante le big e i big che scenderanno in campo. Dal Ghana alla Costa d’Avorio passando dalla Nigeria al Marocco per poi arrivare all’Algeria. Queste ma non solo le protagoniste delle gare da seguire in diretta nei prossimi giorni.

Ad aprire le danze sarà il Ghana che dopo i primi due ko vorrà rialzare la testa nel Gruppo C, avversario la Somalia anchessa a 0 punti. 6 punti a testa invece per Costa d’Avorio e Gambia che nello stesso girone si affronteranno con in palio il primo posto. Tra le tante stelle attese quella più importante è sicuramente Yan Diomande che dopo un avvio di stagione non brillantissimo con il Real Madrid vorrà riscattarsi con la maglia degli Elefanti. Spazio poi a Nigeria-Tanzania dove le Super Eagles vogliono recuperare terreno sulla Guinea-Bissau che affronterà il Madagascar.

In assenza di Osimhen infortunato sarà Ademola Lookman a doversi prendere sulle spalle il peso della propria nazionale. Dalla Nigeria al Marocco dove i nomi più attesi sono quelli di Achraf Hakimi e Brahim Diaz avversario sarà il Niger per una gara che potrebbe quasi permettere di ipotecare il passaggio del turno. Ultima big in campo l’Algeria che sabato alle 20:00 affronterà il Togo. Tra i convocati anche due calciatori provenienti dalla nostra Serie A come Rafik Belghali, terzino del Torino e Fares Ghedjemis esterno del Frosinone con entrambi che stann vivendo un grande avvio di stagione e vorranno confermarsi ora anche in Nazionale!

Coppa d’Africa, gli appuntamenti su Sportitalia

Giovedì – Ghana-Somalia ore 16:00 su SoloCalcio

Giovedì – Costa d’Avorio-Gambia ore 20:00 su Sportitalia

Venerdì – Mozambico-Etiopia ore 14:00 su Sportitalia

Venerdì – Nigeria-Tanzania ore 17:00 su Sportitalia

Venerdì – Marocco-Niger ore 21:00 su Sportitalia

Sabato – Uganda-Botswana ore 17:00 su Sportitalia

Sabato – Algeria-Togo ore 20:00 su Sportitalia