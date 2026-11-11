Scudetto, le romane + l’Inter racchiuse in 2 punti. E gli attacchi…

29, 28 e 27. Sono, rispettivamente, i punti in classifica di Lazio, Inter e Roma. Le due squadre della Capitale stanno andando fortissimo e proveranno ad aumentare i giri del motore al rientro dalla sosta per le nazionali. Solamente due lunghezze a comprendere tre squadre che si stanno davvero ben disimpegnando in questa prima porzione di campionato. E come evidenzia OptaPaolo, c’è un dato da sottolineare per i giallorossi. Dopo 11 partite di A, le squadre che hanno segnato più di 30 gol in campionato non sono tante. Ci è riuscita la Juve nel 2017 con 33, il Napoli nel medesimo anno ne fece 32, e la Lazio 31 sempre nel 2017. Ora la Roma è a quota 31 e vanta il miglior attacco del torneo.

Fonte: FcInterNews.