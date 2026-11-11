Italia-Francia, Mancini avvisa Zidane: «Vogliamo vincere». E scherza su Mbappé

Roberto Mancini presenta la sfida contro la Francia a San Siro: gli Azzurri cercano conferme e punti pesanti per la qualificazione. Il CT scherza sull’assenza di Mbappé e lancia un messaggio ai tifosi per il ritorno di Donnarumma.

Vigilia di grande calcio a San Siro. L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare la Francia di Zinedine Zidane nella quinta giornata di Nations League. Una partita importante per il cammino degli Azzurri, che arrivano all’appuntamento con sette punti e ancora due gare a disposizione per conquistare la qualificazione.

In conferenza stampa, il commissario tecnico ha espresso fiducia nei confronti della squadra, sottolineando la necessità di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite e di migliorare alcuni aspetti emersi nella sfida d’andata a Parigi.

Mancini vuole vincere: «Questa deve essere la nostra mentalità»

Il CT azzurro non nasconde le ambizioni della Nazionale. Il pareggio ottenuto in Francia ha dato fiducia al gruppo, ma adesso l’obiettivo è fare un ulteriore passo avanti.

«Cerchiamo conferme e miglioramenti. Abbiamo sette punti e due partite per qualificarci. All’inizio era una situazione quasi insperata», ha spiegato Mancini.

Sulla partita d’andata, il tecnico ha riconosciuto la forza degli avversari, evidenziando però anche gli aspetti sui quali l’Italia può ancora crescere.

La mentalità dovrà essere quella di una squadra che scende in campo per vincere, senza limitarsi a difendere il risultato.

Mbappé in dubbio, la battuta di Mancini: «Non rischierei»

Tra gli argomenti più curiosi della conferenza stampa anche le condizioni di Kylian Mbappé, alle prese con un problema fisico e in dubbio per la sfida di San Siro.

Mancini ha risposto con ironia alla possibilità di non vedere in campo il fuoriclasse francese: «A Mbappé direi di non rischiare, perché poi ha la Champions League con il Real Madrid».

Il commissario tecnico ha poi scherzato anche sulle possibili assenze francesi, sottolineando la straordinaria qualità offensiva a disposizione di Zidane.

«La Francia ha cinque o sei attaccanti, uno meglio dell’altro», ha aggiunto.

Donnarumma torna a San Siro: l’appello ai tifosi

Un altro tema particolarmente delicato riguarda il ritorno di Gianluigi Donnarumma nello stadio che lo ha visto crescere calcisticamente.

Mancini si augura che il portiere venga accolto senza fischi dal pubblico milanese.

«È un grande portiere e un ragazzo straordinario. Non si merita ancora questo: uno va allo stadio e spero che vengano per tifare per noi», ha dichiarato il CT.

L’Italia vuole dunque sfruttare anche la spinta dei tifosi di San Siro per conquistare un risultato importante.

La sfida contro la Francia rappresenta un banco di prova significativo: gli Azzurri cercano una conferma del percorso di crescita e tre punti che potrebbero avvicinare sensibilmente la qualificazione.