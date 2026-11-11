Manchester United, sarà Pochettino: esonero per Carrick, spunta la clausola da 10 milioni

l tecnico argentino è il candidato prescelto per la panchina dei Red Devils. Per liberarlo dalla nazionale statunitense servirà però un indennizzo milionario.

Il Manchester United guarda al futuro della propria panchina e il nome di Mauricio Pochettino torna prepotentemente d’attualità. L’argentino è in contatto con il club inglese e rappresenta la scelta per la successione di Michael Carrick.

La posizione dell’attuale allenatore è infatti tutt’altro che solida. I risultati e il rendimento della squadra stanno alimentando le riflessioni della dirigenza, che ha deciso di cambiare guida tecnica.

Pochettino, l’ostacolo della clausola con gli Stati Uniti

Il principale problema per il Manchester United riguarda il contratto di Pochettino con la federazione statunitense. L’allenatore è attualmente alla guida della nazionale americana, con un accordo che lo lega agli Stati Uniti fino al 2030.

Per convincerlo a lasciare l’incarico prima della scadenza, il club inglese dovrà versare una cifra vicina ai 10 milioni di dollari. Un investimento importante, ma che non rappresenterà un ostacolo insormontabile per una società alla ricerca di una nuova identità tecnica.

Carrick, destino segnato: la decisione spetta alla dirigenza

Il futuro di Michael Carrick sembra dunque ormai scritto. La dirigenza dei Red Devils, con Sir Jim Ratcliffe coinvolto nelle valutazioni strategiche, ha infatti definitivamente deciso di puntare su un profilo di maggiore esperienza internazionale.

Pochettino, che ha già allenato Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, rappresenterebbe una soluzione di alto profilo per rilanciare il Manchester United.