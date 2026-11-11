Zidane apre alla Juventus: «Mi piacerebbe allenarla». Mbappé salta Italia-Francia

Zinedine Zidane lancia un messaggio che fa sognare i tifosi bianconeri: il commissario tecnico della Francia non esclude un futuro sulla panchina della Juventus. Intanto arriva la conferma dell’assenza di Kylian Mbappé contro l’Italia a San Siro.

La vigilia di Italia-Francia si accende con le dichiarazioni di Zinedine Zidane. Il commissario tecnico dei Bleus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League in programma a San Siro, ha affrontato diversi temi, regalando soprattutto una risposta destinata a far discutere in casa Juventus.

Alla domanda sulla possibilità di allenare un giorno la formazione bianconera, l’ex fuoriclasse francese ha risposto senza chiudere la porta: «Sì, però non si sa mai. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l’allenatore».

Parole importanti, soprattutto considerando il legame profondo tra Zidane e la Juventus, club nel quale ha giocato per cinque stagioni e con cui ha costruito una parte fondamentale della propria carriera.

Zidane e il legame con la Juventus: il ricordo di Marcello Lippi

Nel corso della conferenza stampa, Zidane ha ricordato con particolare affetto gli anni trascorsi a Torino e il rapporto con Marcello Lippi, allenatore che ha avuto un ruolo determinante nella sua crescita.

«Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre», ha raccontato il tecnico francese, ripercorrendo anche le difficoltà incontrate all’inizio della sua esperienza italiana.

Zidane ha poi sottolineato quanto il calcio italiano gli abbia trasmesso soprattutto dal punto di vista tattico, riconoscendo a Lippi il merito di avergli dato fiducia e di aver contribuito alla sua maturazione.

Un’apertura che inevitabilmente alimenta le suggestioni sul futuro della panchina bianconera.

Mbappé non ci sarà contro l’Italia: Zidane non vuole rischiare

L’altra notizia importante riguarda Kylian Mbappé. Il commissario tecnico francese ha confermato che l’attaccante non sarà disponibile per la sfida contro gli Azzurri a causa di un piccolo problema fisico.

«Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore», ha spiegato Zidane, aggiungendo di sperare di poterlo recuperare per la partita di domenica.

Una scelta di prudenza, dunque, anche considerando la lunga stagione che attende il fuoriclasse francese.

Francia, tante assenze ma Zidane non cerca alibi

Oltre a Mbappé, la Francia dovrà fare a meno anche di diversi altri elementi importanti, tra cui Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e Aurélien Tchouaméni.

Zidane, tuttavia, non vuole cercare alibi e si aspetta una risposta importante da parte dei giocatori a disposizione.

Il commissario tecnico ha anche parlato di Andy Diouf, spiegando che con la nazionale può essere impiegato sulla corsia sinistra, e di Warren Zaïre-Emery, che invece giocherà a centrocampo.

L’attenzione è ora tutta rivolta alla sfida di San Siro, ma le parole di Zidane sulla Juventus rischiano di diventare uno dei temi più discussi della vigilia.