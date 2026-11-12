Napoli, la sosta è una benedizione: ecco chi potrebbe rientrare

Con la sosta al campionato, il Napoli avrà il tempo non solo di riordinare le idee ma soprattutto avrà l’opportunità di riuscire a svuotare un po’ l’infermeria.

Il campionato si ferma e una delle squadre più felici di ciò è il Napoli. Gli azzurri dopo un inizio di stagione difficile avranno il tempo per riordinare le idee e non solo, infatti Massimiliano Allegri grazie a questi giorni di stop potrà molto probabilmente riabbracciare tre calciatori. Favasuli, Spinazzola e David Neres potrebbero essere disponibili per la sfida contro il Torino al Maradona alla ripresa del campionato, tre rientri che se confermati saranno di grande aiuto nelle rotazioni e potranno dare finalmente al tecnico toscano qualche ricambio in più per cercare di ritornare a fare punti, con l’obbiettivo Champions League che se pur lontano è ancora raggiungibile.

Napoli, il punto sul resto degli infortunati

Se per i primi tre sopracitati è vicino il rientro, per gli altri giocatori fondamentali di questo Napoli si dovrà ancora aspettare un po’. Per Alisson Santos, Di Lorenzo, Lobotka e Baidashile il rientro è previsto tra la fine di Novembre e il mese di Dicembre, i quattro calciatori stanno continuando il loro recupero tra terapie e lavori personalizzati, per poi essere al meglio quando rientreranno alla corte di Massimiliano Allegri. Il difensore Alessandro Buongiorno invece continua il suo iter riabilitativo post operazione, il suo rientro dovrebbe essere intorno all’anno nuovo, con tutto l’ambiente che non vede l’ora di riabbracciare uno dei principali fautori dello scudetto firmato Antonio Conte.