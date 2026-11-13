Tra rinnovi, ingaggi e parametri zero, le società di Serie A sono chiamate a trovare un equilibrio sempre più delicato. Trattenere i propri campioni è fondamentale, ma a quale prezzo?

Nel calcio moderno non si gioca soltanto sul terreno di gioco. Esiste un’altra partita, meno visibile ma altrettanto importante, che si disputa negli uffici delle società, intorno a un tavolo e con una penna in mano. È quella dei rinnovi contrattuali.

Una firma può rappresentare la continuità di un progetto, la conferma della fiducia in un calciatore e un messaggio importante rivolto alla tifoseria. Ma può anche trasformarsi in un problema economico, soprattutto quando le richieste del giocatore si scontrano con i programmi della società.

Il tema riguarda da vicino le grandi del nostro campionato. E l’Inter, in questo momento, offre diversi spunti di riflessione.

Inter, tre rinnovi per proteggere il progetto

In casa nerazzurra sono numerose le situazioni da monitorare. Quella di Carlos Augusto è una trattativa avviata ormai dall’estate, con il prolungamento fino al 2031 che dovrebbe essere formalizzato entro il nuovo anno. Un passaggio importante per un giocatore che, attraverso il rendimento, si è guadagnato uno status ben diverso da quello di semplice alternativa. La sua duttilità, l’affidabilità e la capacità di incidere in più ruoli lo hanno reso una risorsa preziosa per l’Inter. La convocazione con la nazionale brasiliana rappresenta un ulteriore riconoscimento del livello raggiunto. Non si tratta più soltanto di avere una buona alternativa a Dimarco, ma di trattenere un calciatore che ha dimostrato di poter essere protagonista.

C’è poi Federico Dimarco, per il quale si lavora a un possibile accordo fino al 2029 o al 2030. Anche in questo caso la volontà di dare continuità a un elemento centrale del progetto appare evidente.

Il discorso su Alessandro Bastoni merita invece un’attenzione particolare. Il difensore è legato all’Inter fino al 2028, ma il continuo apprezzamento del Barcellona rende necessario guardare con attenzione alla sua situazione. Blindarlo non significa soltanto proteggersi dalle attenzioni del mercato: significa tutelare uno dei giocatori più importanti per l’identità tattica nerazzurra. Bastoni sta consolidando sempre più il proprio ruolo di leader difensivo e questa nuova centralità sembra valorizzarne ulteriormente le qualità in fase di costruzione. La capacità di leggere il gioco, impostare l’azione e accompagnare la manovra lo rende un interprete difficilmente sostituibile. L’Inter deve riconoscere questo valore e muoversi per tempo, perché perdere un difensore del genere significherebbe rinunciare a molto più di un titolare.

Diverso, ma altrettanto significativo, è il caso di Hakan Calhanoglu, attualmente legato al club fino al 2027. Il possibile rinnovo apre una riflessione che non può essere affrontata soltanto attraverso l’età e le cifre dell’ingaggio. A febbraio compirà 33 anni, un dato che inevitabilmente entra nelle valutazioni di una società, ma che non può diventare l’unico parametro per giudicare il suo futuro.

Il valore tecnico del centrocampista turco per l’Inter è difficilmente quantificabile. Calhanoglu non è soltanto il regista della squadra: è l’uomo che detta i tempi, governa il possesso, decide quando accelerare e quando rallentare, trova le linee di passaggio e organizza la manovra. Il suo contributo va ben oltre gol e assist. Ci sono meccanismi di gioco che dipendono direttamente dalle sue caratteristiche e dalla sua capacità di interpretarli. Perdere un giocatore del genere significherebbe non soltanto cercare un sostituto, ma rischiare di dover ricostruire equilibri che hanno richiesto tempo per essere perfezionati.

Naturalmente l’Inter dovrà valutare condizioni fisiche, continuità di rendimento e sostenibilità dell’ingaggio. Ma sarebbe un errore trasformare il rinnovo in una semplice questione anagrafica. Il vero problema non è rinnovare un calciatore di 33 anni: è lasciarlo partire senza aver prima compreso quanto sarà difficile sostituirlo.

Situazioni differenti, dunque, ma accomunate dalla necessità di proteggere l’ossatura della squadra. La questione non riguarda soltanto la durata dei contratti: riguarda la capacità di riconoscere il valore dei propri giocatori prima che il mercato o il tempo possano trasformare una trattativa in un problema.

Milan, blindare i protagonisti e proteggere i nuovi talenti

Anche il Milan ha dimostrato di voler blindare i propri protagonisti. Il rinnovo di Christian Pulisic fino al 2031 è un segnale chiaro della strategia rossonera: costruire attorno ai giocatori ritenuti centrali per il progetto. Ma il caso più interessante, in questo momento, è quello di Alphadjo Cissé.

Il giovane attaccante è diventato una delle situazioni da seguire con attenzione in casa rossonera e il suo profilo avrebbe attirato l’interesse anche di club stranieri, tra cui squadre di Premier. Il Milan non ha intenzione di privarsene e starebbe lavorando a un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, nonostante il contratto attuale sia già valido fino al 2030. Una scelta che avrebbe soprattutto il significato di riconoscere la crescita del giocatore e premiarne il rendimento.

È un’operazione diversa da quella che riguarda un campione già affermato, ma altrettanto importante nella costruzione di una squadra. Anticipare il mercato, valorizzare chi emerge e impedire che il proprio talento diventi un’occasione per gli altri club: anche questa è programmazione. Il Milan, in questo senso, sembra aver compreso che il valore di un calciatore va tutelato prima che diventi troppo tardi.

Il rinnovo non deve diventare un automatismo

Il discorso diventa ancora più interessante osservando la situazione della Lazio. Il club biancoceleste sta portando avanti un percorso di ringiovanimento e contenimento dei costi. Alcuni contratti in scadenza nel 2027, tra cui quelli di Cancellieri, Cataldi e Lazzari, rappresentano dossier da affrontare con attenzione. Non tutti i giocatori, infatti, possono essere considerati indispensabili per il futuro. Per una società chiamata a gestire con attenzione le proprie risorse, ogni rinnovo deve essere il risultato di una valutazione precisa: quanto può ancora dare quel calciatore alla squadra e quanto è opportuno investire per trattenerlo?

Ed è proprio qui che emerge il vero problema del calcio italiano: rinnovare non deve essere un automatismo.

Una società deve avere il coraggio di riconoscere il valore di un calciatore, ma anche quello di stabilire un limite. Perché trattenere un giocatore importante può essere un investimento, mentre accettare qualsiasi richiesta rischia di diventare un precedente difficile da gestire per tutto lo spogliatoio.

C’è poi la questione dei parametri zero. Perdere un elemento di valore senza incassare nulla rappresenta spesso un danno tecnico ed economico. Eppure, in alcuni casi, prolungare un contratto a cifre eccessive può rivelarsi persino più rischioso. Il cartellino a costo zero, infatti, non significa che un’operazione sia priva di costi: un ingaggio fuori mercato o un contratto troppo lungo possono pesare sui bilanci per diverse stagioni.

La vera abilità di una dirigenza sta proprio nel capire quando accelerare, quando trattare e quando, eventualmente, voltare pagina. Ma soprattutto nel distinguere i calciatori importanti da quelli realmente difficili da sostituire. Perché il valore di un giocatore non si misura soltanto con le statistiche o con il prezzo del suo cartellino: conta anche ciò che riesce a garantire al funzionamento collettivo della squadra.

Nel calcio si parla spesso di bandiere, appartenenza e riconoscenza. Valori che continuano ad avere un peso, ma che devono necessariamente confrontarsi con una realtà fatta di bilanci, investimenti e programmazione.

Perché una firma può blindare il futuro di una squadra, ma un rinnovo sbagliato può condizionarne il presente e il domani. E, allo stesso modo, lasciar partire un giocatore fondamentale per non aver saputo riconoscerne il valore può costare molto più di un ingaggio importante.