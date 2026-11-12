Italia-Francia 3-1, la rinascita azzurra passa da San Siro: Pio Esposito trascina Mancini

Una doppietta del giovane attaccante e il gol di Frattesi regalano all’Italia una vittoria di prestigio contro la Francia. A San Siro arriva un segnale importante: questa Nazionale può ripartire dai suoi giovani.

Forse la ripartenza della Nazionale italiana comincia proprio da San Siro. Nel 3-1 rifilato alla Francia in Nations League c’è molto più di una vittoria di prestigio: c’è una squadra che ritrova entusiasmo, personalità e soprattutto la capacità di affrontare una delle nazionali più forti del panorama internazionale senza lasciarsi intimidire.

La serata del Meazza consegna a Roberto Mancini una prestazione importante e un protagonista assoluto: Pio Esposito. L’attaccante firma una doppietta, confermando di avere qualità, carattere e una maturità che sembrano andare oltre la sua giovane età. Insieme a lui, Frattesi completa la rimonta azzurra, mentre Cambiaghi e gli altri interpreti offensivi contribuiscono a una prova di grande intensità.

Pio Esposito, una doppietta che vale molto più di due gol

L’inizio della partita non è semplice per l’Italia. La Francia prende in mano il possesso e trova il vantaggio al 10′ con Olise, bravo a sfruttare un errore in fase di rinvio di Donnarumma. Gli azzurri accusano il colpo, ma non perdono completamente la propria organizzazione.

La risposta arriva al 26′. Cambiaghi costruisce l’azione sulla sinistra e serve Pio Esposito, che anticipa Upamecano e batte Maignan. È il gol che rimette in equilibrio la partita e soprattutto restituisce fiducia a una squadra che aveva bisogno di una serata del genere.

Nella ripresa l’Italia cresce, alza il ritmo e trova maggiore coraggio. Dopo un rigore fallito da Sebastiano Esposito, è Federico Dimarco, entrato dalla panchina, a confezionare l’assist per Davide Frattesi, che firma il sorpasso. Poco dopo arriva anche il secondo rigore per gli azzurri: questa volta dal dischetto si presenta Pio Esposito, che non sbaglia e mette il sigillo sul definitivo 3-1.

La doppietta del giovane attaccante dell’Inter è il simbolo della serata. Non soltanto per la freddezza sotto porta, ma per il modo in cui ha affrontato una difesa di alto livello, mostrando personalità e capacità di incidere nei momenti decisivi.

I giovani al centro di una nuova Italia

La vittoria contro la Francia offre anche una riflessione più ampia sulle prospettive della Nazionale. La scelta di puntare sui fratelli Esposito dal primo minuto, insieme a Cambiaghi, racconta la volontà di dare spazio a profili che possono rappresentare il futuro azzurro.

Pio è il nome che inevitabilmente conquista le copertine, ma sarebbe riduttivo fermarsi soltanto alla sua doppietta. Anche la prestazione di Cambiaghi, la capacità di Frattesi di inserirsi e l’impatto dei cambi dimostrano quanto sia importante avere una rosa nella quale i giovani possano trovare responsabilità e fiducia.

Resta da capire quanto questa prestazione possa diventare un punto di partenza e non soltanto una parentesi positiva. Una vittoria non risolve automaticamente tutti i problemi del calcio italiano, ma può contribuire a cambiare la percezione di una squadra e a restituire entusiasmo a un ambiente che ne aveva bisogno.

La crescita dei giovani, però, deve essere accompagnata da continuità, progettualità e spazio nei rispettivi club. La Nazionale può valorizzare un talento, ma è il lavoro quotidiano nei campionati e nelle società a permettergli di maturare.

San Siro ritrova entusiasmo: ora serve continuità

Il successo contro la Francia assume un significato particolare anche per il contesto in cui arriva. San Siro ha vissuto serate difficili per la Nazionale, ma questa volta il Meazza ha potuto festeggiare una prestazione convincente e una vittoria che mancava da tempo contro un’avversaria di questo livello.

L’Italia ha saputo reagire allo svantaggio, ha trovato energie nella ripresa e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra ricca di qualità individuali. Certo, la Francia era priva di alcuni elementi importanti, ma questo non cancella il valore della prestazione azzurra.

Adesso arriva la parte più difficile: dare seguito a quanto mostrato. La sfida con il Belgio sarà un altro banco di prova per capire se questa squadra abbia davvero trovato una nuova direzione.

La serata di San Siro lascia comunque un messaggio positivo. Pio Esposito si prende la scena, i giovani dimostrano di poter essere protagonisti e Mancini ritrova una Nazionale capace di entusiasmare.

Forse non è ancora la rinascita definitiva del calcio italiano, ma è una ripartenza da cui vale la pena ricominciare. E se il futuro azzurro passa anche dai piedi e dalla personalità di Pio Esposito, questa notte può davvero rappresentare qualcosa di importante.