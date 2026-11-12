Francia, Upamecano elogia Pio Esposito: “Difficile da marcare”

Dayot Upamecano, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa di Pio Esposito, descrivendolo così: “È un ottimo giocatore, molto fisico. L’abbiamo visto nella partita di andata: non è stato semplice marcarlo. Adesso non voglio concentrarmi su un singolo giocatore, perché affrontiamo l’intera Italia”.

Cosa cambia con le richieste di Zidane per la difesa?

“Ci chiede di tenere la linea alta, di pressare, di recuperare presto il pallone. Mi piace, domani cercheremo di fare la stessa cosa con l’Italia”.