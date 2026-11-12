Thuram stakanovista della sua Inter: i dati del francese

Stakanovista. Marcus Thuram si è caricato sulle spalle il reparto avanzato dell’Inter e anche contro il Como ha dimostrato di essere un fattore decisivo per l’economia offensiva del Biscione. In Serie A, quest’anno, Tikus ha messo a referto sei gol e due assist. Non è distante dalle otto reti di Malen, anche se il capocannoniere è Varela del Monza, a quota nove. Senza Lautaro Martinez (a quota 4, ndr), ecco che il peso offensivo dell’Inter è arrivato sulle spalle di Tikus. Che vuole continuare a correre per aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi.

Fonte: FCIN